Ученые смогли посмотреть на подводный мир глазами акул

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Ученые сконструировали видекамеру, показывающую мир глазами акул. Исследование представлено в журнале Scientific Reports.

Исследователи начали с анализа сетчатки глаз морских хищников. Оказалось, что эти органы у акул обладают длинными палочками, позволяющими рыбам видеть в условиях слабой освещенности, и только одним типом колбочек, которые помогают различать сине-зеленый цвет.

Ученые настроили видеокамеру по этим принципам, спустились с ней на дно залива Скриппса в Калифорнии и рассмотрели кошачьих акул в их привычной среде обитания.

Без камеры они были почти не видны на глубине, но когда ее включили, на рыбах начал светиться причудливый зеленый узор. Исследователи предположили, что биофлуоресценция позволяет акулам увидеть друг друга под водой, чтобы искать половых партнеров, и при этом оставаться недосягаемыми для хищников.