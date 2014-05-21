Cистема обнаружения метеоритов может появиться в России к 2030 году

Падение осколков челябинского метеорита. Фото: ИТАР-ТАСС

Система обнаружения опасных космических тел может быть создана в России уже к 2030 году, сообщает МИА "Россия сегодня".

Особую актуальность эта проблема приобрела после падения метеорита в Челябинской области в феврале прошлого года. Экономический ущерб тогда превысил 1,2 миллиарда рублей.

Как рассказал на конференции по проблемам астероидно-кометной опасности директор института астрономии РАН Борис Шустов, если сейчас будут приняты меры по организации программы национального уровня, то к 2030 году мы сможем иметь не только систему обнаружения, но и в основном выполнить задачу обнаружения опасных небесных тел.

По словам ученого, эта система будет включать как наземные, так и космические средства. "Это позволит до 2030 года выявить основную массу опасных тел", - добавил Шустов.

В настоящий момент подобной федеральной целевой программы в России пока не принято.

Кроме того, специалисты работают над проблемой изменения траектории полета астероидов.



"Изменение орбит - это одна из очень интересных и активно развивающихся областей баллистики, небесной механики, и, конечно, мы скоро получим результаты", - сообщил ученый.

Отмечается, что крупные космические объекты, диаметр которых составляет более километра, грозят человечеству явной глобальной катастрофой в случае столкновения с Землей. Человечеству сейчас известно порядка 120 очень крупных астероидных кратеров.

На территории России самый крупный из них - Попигайская котловина на севере Сибирской платформы. Размеры внутреннего кратера составляют 75 километров, внешнего - 100 километров. Катастрофа произошла примерно 36 миллионов лет назад.