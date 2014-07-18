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Наука

18 июля 2014, 16:41

Второй спутник нового поколения "Глонасс-К" будет запущен в октябре

наука спутники глонасс запуски аппараты

Спутник "Глонасс-К". Фото: flickr.com/Pavel Kolotilov

Второй спутник нового поколения "Глонасс-К" запустят на орбиту в октябре этого года. Об этом "Интерфаксу" сообщил генеральный директор "Информационных спутниковых систем" Николай Тестоедов.

"В этом году помимо двух аппаратов "Глонасс-М", которые мы запустили в апреле и в июне, планируем еще запустить в октябре "Глонасс-К". Это новый аппарат. Один "Глонасс-К" уже летает. Сейчас готовим к запуску еще один для выполнения летных испытаний аппаратов новой модификации", - сказал Тестоедов.

Ранее Тестоедов говорил, что четыре космических аппарата "Глонасс-К" необходимы для завершения испытаний кодового разделения навигационного сигнала в частотном диапазоне L3 и других нововведений. На данный же момент в орбитальной системе ГЛОНАСС находится только один аппарат нового поколения, который проходит этап летных испытаний.

Тестоедов также рассказал, что в спутник нового поколения, который пополнит систему ГЛОНАСС в текущем году, по результатам летных испытаний первого аппарата внесены изменения в систему частотно-временного обеспечения.

Предполагается, что переход на космические аппараты "Глонасс-К" существенно повысит точность и надежность функционирования российской навигационной системы, обеспечив ее конкурентоспособность в сравнении с американской GPS и европейской Galileo.

Напомним, в следующем году в столице появится Единая навигационная система. Она будет собирать информацию о перемещении карет "скорой помощи", общественного транспорта, уборочной техники, эвакуаторов, а также отслеживать движение опасных и негабаритных грузов.

На данный момент в городе действуют навигационно-информационные системы на базе ГЛОНАСС, однако они не интегрированы между собой и не обеспечивают обмена данными со столичной интеллектуальной транспортной системой и системами Ространснадзора. В частности, отдельные системы используются в "скорой помощи" и службе ЖКХ.

Кроме того, с начала будущего года каждый российский автовладелец сможет установить в свою машину терминал отечественной системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Устройство будет стоить около 3 тысяч рублей, установка – примерно столько же. Навигационный приемник будет принимать сигналы и ГЛОНАСС, и GPS.

"ЭРА-ГЛОНАСС" будет включаться в двух случаях – в момент аварии, когда сработали подушки безопасности, либо если водитель сам нажмет кнопку вызова. Кроме того, система будет оценивать, какая помощь нужна автомобилисту, вызовет специалистов из ближайшего населенного пункта, а также необходимую технику.

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