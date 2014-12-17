На Марсе нашли признаки жизни

"Утро": Ученые обнаружили на Марсе условия для зарождения жизни

Марсоход Curiosity обнаружил следы существования жизни на Красной планете. Органические молекулы найдены в образцах, извлеченных из скалы Камберленд, сообщается на сайте НАСА.

В ходе бурения скалы нашли молекулы, содержащие углерод. Сами по себе они не означают, что на Марсе есть жизнь, но указывают на благоприятные условия для возникновения жизни.

В земных условиях 95 процентов углерода и метана поступает в атмосферу от живых микроорганизмов. Таким образом, весьма вероятно, что найденный на Марсе метан - органического происхождения.

Марсоход исследует местность около кратера Гейл на экваторе планеты. В ходе его предыдущих исследований удалось установить, что на Красной планете было множество озер.

Марсоход приземлился на поверхности красной планеты в районе кратера Гейла в августе 2012 года. С тех пор аппарат занимается изучением радиации, атмосферы, горных пород и климата Марса. По мере того как марсоход перемещался по стенам кратера, он с помощью специального манипулятора собирал пробы грунта, занесенного в кратер миллиарды лет назад.

Отметим, что на борту аппарата около 10 научных приборов, включая российский детектор ДАН (Динамическое альбедо нейтронов), разработанный в Лаборатории космической гамма-спектроскопии Института космических исследований РАН.

Проект обошелся в 2,5 млрд долларов. Марсоход, весящий 1 тонну, должен работать в течение 2 земных лет. Однако ученые надеются, что Curiosity прослужит значительно дольше, поскольку изотопные электрогенераторы на основе плутония будут снабжать аппарат энергией в течение 14 лет.