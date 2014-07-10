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Наука

10 июля 2014, 18:06

Владельцы Google Glass смогут управлять гаджетом силой мысли

наука гаджеты очки устройства Google Glass

Фото: Loic Le Meur/flickr.com

У очков Google Glass может появиться дополнительный телепатический интерфейс, который позволит управлять гаджетом силой мысли, сообщает TechCrunch.

Устройство, которое необходимо надевать на голову отдельно от очков, имеет специальный датчик. Он фиксирует определенные нейроимпульсы, воспринимает полученные сигналы и транслирует их в команды для Google Glass. По словам разработчиков, в зависимости от силы импульса, гаджет будет принимать решение, какое действие совершить: просто сделать фотографию или, например, тут же выложить ее в твиттер.

Авторы проекта надеются, что новинка со временем поможет людям, страдающим от ряда заболеваний двигательного и речевого аппарата, поскольку в стандартной комплектации Google Glass управляются касанием и голосом. Они подчеркнули, что устройство не будет контролировать человеческий мозг, а лишь поможет упростить пользование гаджетом.

Очки Google Glass являются новым гаджетом от корпорации Google. Они имеют встроенную камеру для записи того, что происходит вокруг. Также Google Glass могут показывать информацию из интернета прямо перед глазами смотрящего на маленьком экране.

В мае в США Google начал свободную продажу Glass без ограничений в рамках открытого бета-тестирования.

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