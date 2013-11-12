Форма поиска по сайту

12 ноября 2013, 09:40

Происшествия

У посольства Польши в Москве усилены меры безопасности

В Москве к посольству Польши стянуты усиленные наряды полиции

Посольство Польши в центре Москвы охраняют усиленные наряды полиции после акции варшавских националистов, напавших на российское диппредставительство.

Как сообщает телеканал "Москва 24", к посольству на улице Климашкина стянуты усиленные наряды полиции. По периметру территории дежурят автоматчики, а в окрестностях курсируют служебные автомобили.

Такие меры последовали за беспорядками у российского посольства в ходе "Марша независимости" в Варшаве. Агрессивно настроенные молодые люди устроили поджог рядом с дипмиссией, а ранее сожгли российский флаг.

По сообщению местной прессы, в результате беспорядков пострадали 19 человек, из которых 14 были доставлены в больницу. Среди пострадавших - семь полицейских.

Власти Варшавы высказали свое недовольство действиями "правых" и признали нарушение международных законов по охране посольств.

11 ноября в Польше отмечают День независимости – в память об освобождении от оккупации Австрией, Пруссией и Россией.

нападения посольства

