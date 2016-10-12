Российский фильм вошел в список претендентов на премию "Золотой глобус"

Фото: imdb.com

Якутский детектив "Мой убийца" вошел в список претендентов на получение кинопремии "Золотой Глобус". Об этом ТАСС сообщила продюсер фильма Марианна Скрыбыкина.

Лента будет бороться за приз в номинации "Лучший иностранный фильм". Кроме того, картина вошла в основную конкурсную программу Азиатского мирового кинофестиваля ("AsianWorldFilmFest") в США.

Фильм "Мой убийца" якутского режиссера Костаса Морсана основан на реальных событиях. Он стал обладателем Гран-при IV Якутского международного кинофестиваля. Сюжет картины повествует о молодом следователе, который занимается расследованием убийства, произошедшего в Якутске. В широкий российский прокат фильм выйдет третьего ноября.