12 октября 2016, 09:50

Культура

Российский фильм вошел в список претендентов на премию "Золотой глобус"

Фото: imdb.com

Якутский детектив "Мой убийца" вошел в список претендентов на получение кинопремии "Золотой Глобус". Об этом ТАСС сообщила продюсер фильма Марианна Скрыбыкина.

Лента будет бороться за приз в номинации "Лучший иностранный фильм". Кроме того, картина вошла в основную конкурсную программу Азиатского мирового кинофестиваля ("AsianWorldFilmFest") в США.

Фильм "Мой убийца" якутского режиссера Костаса Морсана основан на реальных событиях. Он стал обладателем Гран-при IV Якутского международного кинофестиваля. Сюжет картины повествует о молодом следователе, который занимается расследованием убийства, произошедшего в Якутске. В широкий российский прокат фильм выйдет третьего ноября.

74-я по счету церемония вручения премии "Золотой глобус" состоится 8 января 2017 года в Лос-Анджелесе. Это вторая по значимости американская кинопремия после "Оскара". Победители определяются Голливудской ассоциацией иностранной прессы.

В 2015 году "Золотого глобуса" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" удостоилась картина российского режиссера Андрея Звягинцева "Левиафан". Таким образом, кинолента стала первой в постсоветской России, получившей эту престижную премию. Советскому фильму "Золотой глобус" также присуждали лишь однажды – это был эпос Сергея Бондарчука "Война и мир" (1969).

