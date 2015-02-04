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Следствие

04 февраля 2015, 10:47

Полицейских, раскрывших дело о нападении на женщину, представят к наградам

награды следствие Анатолий Якунин полицейские

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Начальник столичного главка МВД Анатолий Якунин лично поблагодарил сотрудников уголовного розыска и руководство УВД Южного округа за оперативное раскрытие жестокого нападения на женщину, пишет ТАСС.

Якунин напомнил, что 24 января на Большой Тульской улице было совершено нападение на женщину, в результате которого ей причинили тяжелые травмы: множественные ранения, переломы, черепно-мозговую травму, а также нанесли ножевые ранения лица.

Глава столичной полиции отметил, что для поиска подозреваемых была незамедлительно создана группа из числа оперативников под руководством начальника УВД Южного округа Романа Плугина, а ход расследования руководство столичного главка МВД взяло под личный контроль.

В итоге во вторник, 3 февраля, преступление было раскрыто. По словам Якунина, задержаны непосредственный исполнитель нападения, а также соучастники преступления, в том числе предполагаемый заказчик. Как сообщил журналистам начальник уголовного розыска УВД Южного округа Марат Деушев, мотивом преступления стала длительная ссора между двумя семьями, проживающими в коммунальной квартире.

По словам полковника полиции, нападение на женщину "заказал" ее сосед по квартире. Для этого он обратился за помощью к своему знакомому, с которым вместе служил в армии еще во времена СССР.

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"За высокие результаты в борьбе с преступностью на протяжении многих лет, а также за раскрытие данного резонансного преступления мною принято решение представить к государственной награде старшего оперуполномоченного уголовного розыска УВД Южного округа подполковника Алексея Родина, а также заместителя начальника отдела уголовного розыска данного УВД, подполковника Антона Княжева", - сказал Якунин.

Он добавил, что к ведомственным наградам представлены сотрудники уголовного розыска Южного округа Алексей Лушков, Александр Клименко, Андрей Балдухаев и замначальника УВД Южного округа Дмитрий Баранов.

Напомним, нападение на женщину произошло 24 января на юге Москвы. Нападение попало в поле зрения камер видеонаблюдения. На записи видно, как сначала мужчина догнал женщину, ударил ее по голове и начал добивать упавшую руками и ногами. После чего достал нож и порезал жертве лицо.

В кадре нет прохожих, но видно, что мимо ехали машины, однако никто не остановился и не помог женщине. 34-летняя пострадавшая получила перелом скулы, резаные раны лица, перелом верхней челюсти и закрытую черепно-мозговую травму.

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