Москвичи увидят обновленный мюзикл про Бременских музыкантов

Фото предоставлено организаторами

С 26 декабря по 6 января в Доме культуры имени Зуева пройдут показы мюзикла "Бременские музыканты. Новогодние приключения".

Как сообщают организаторы, авторы мюзикла сохранили в нем все основные моменты мультфильма, но добавили новизны. Все желающие вновь встретятся с давно полюбившимися героями – Принцессой, Трубадуром, Сыщиком, разбойниками и другими.

Зрителей ожидают красочные декорации, живое исполнение знакомых песен, акробатические трюки и яркие костюмы.