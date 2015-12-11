Форма поиска по сайту

11 декабря 2015, 15:45

Культура

Москвичи увидят обновленный мюзикл про Бременских музыкантов

Фото предоставлено организаторами

С 26 декабря по 6 января в Доме культуры имени Зуева пройдут показы мюзикла "Бременские музыканты. Новогодние приключения".

Как сообщают организаторы, авторы мюзикла сохранили в нем все основные моменты мультфильма, но добавили новизны. Все желающие вновь встретятся с давно полюбившимися героями – Принцессой, Трубадуром, Сыщиком, разбойниками и другими.

Зрителей ожидают красочные декорации, живое исполнение знакомых песен, акробатические трюки и яркие костюмы.

Дата: 26 декабря – 6 января

Место: Дом культуры имени Зуева

мюзикл Бременские музыканты Дом культуры имени Зуева время с детьми

