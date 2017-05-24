"Мослекторий" покажет, как новые технологии изменят музеи

26 мая в ЦВЗ "Манеж" в рамках фестиваля "Интермузей" состоится обсуждение "Музей – мультимедиа – посетитель: грани взаимодействия". Для коммуникации между аудиторией и экспонатами сегодня используются мультимедиатехнологии. Хорошо это или плохо? Как дальше будут меняться культурные пространства? Эти вопросы, а также возможности цифровых технологий в создании музея обсудят:
- менеджер департамента актуальной науки при лондонском "Музее науки" Ли Линг;
- начальник Музея исламской культуры музея-заповедника "Казанский кремль" Нурия Гараева;
- директор Музея первого президента России Б. Н. Ельцина Дина Сорокина;
- ведущий инженер Музея истории ГУЛАГа Иван Биченко;
- начальник отдела экспозиционной и выставочной работы ГМЗ "Павловск" Наталья Петров;
- руководитель отдела музейных решений "Аскрин" Виктория Тарасова;
- заместитель директора по IT Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Владимир Определенов;
- куратор проектов в области образования и культуры компании Panasonic Ирина Смирнова;
- специалист по экспозиционно-выставочной деятельности музейно-выставочного центра акционерного общества "Апатит" Ольга Кубарева.
Фестиваль "Интермузей" проводится Министерством культуры РФ с 1999 года. На одной площадке для обмена опытом традиционно собираются представители музеев из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Трансляцию лекции смотрите на сайте "Мослекторий" 26 мая в 17:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.