"Мослекторий" покажет, как новые технологии изменят музеи

26 мая в ЦВЗ "Манеж" в рамках фестиваля "Интермузей" состоится обсуждение "Музей – мультимедиа – посетитель: грани взаимодействия". Для коммуникации между аудиторией и экспонатами сегодня используются мультимедиатехнологии. Хорошо это или плохо? Как дальше будут меняться культурные пространства? Эти вопросы, а также возможности цифровых технологий в создании музея обсудят:

менеджер департамента актуальной науки при лондонском "Музее науки" Ли Линг;

начальник Музея исламской культуры музея-заповедника "Казанский кремль" Нурия Гараева;

директор Музея первого президента России Б. Н. Ельцина Дина Сорокина;

ведущий инженер Музея истории ГУЛАГа Иван Биченко;

начальник отдела экспозиционной и выставочной работы ГМЗ "Павловск" Наталья Петров;

руководитель отдела музейных решений "Аскрин" Виктория Тарасова;

заместитель директора по IT Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Владимир Определенов;

куратор проектов в области образования и культуры компании Panasonic Ирина Смирнова;

специалист по экспозиционно-выставочной деятельности музейно-выставочного центра акционерного общества "Апатит" Ольга Кубарева.

Фестиваль "Интермузей" проводится Министерством культуры РФ с 1999 года. На одной площадке для обмена опытом традиционно собираются представители музеев из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Трансляцию лекции смотрите на сайте "Мослекторий" 26 мая в 17:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.