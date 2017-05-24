Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 мая 2017, 13:55

Культура

"Мослекторий" покажет, как новые технологии изменят музеи

26 мая в ЦВЗ "Манеж" в рамках фестиваля "Интермузей" состоится обсуждение "Музей – мультимедиа – посетитель: грани взаимодействия". Для коммуникации между аудиторией и экспонатами сегодня используются мультимедиатехнологии. Хорошо это или плохо? Как дальше будут меняться культурные пространства? Эти вопросы, а также возможности цифровых технологий в создании музея обсудят:

  • менеджер департамента актуальной науки при лондонском "Музее науки" Ли Линг;
  • начальник Музея исламской культуры музея-заповедника "Казанский кремль" Нурия Гараева;
  • директор Музея первого президента России Б. Н. Ельцина Дина Сорокина;
  • ведущий инженер Музея истории ГУЛАГа Иван Биченко;
  • начальник отдела экспозиционной и выставочной работы ГМЗ "Павловск" Наталья Петров;
  • руководитель отдела музейных решений "Аскрин" Виктория Тарасова;
  • заместитель директора по IT Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Владимир Определенов;
  • куратор проектов в области образования и культуры компании Panasonic Ирина Смирнова;
  • специалист по экспозиционно-выставочной деятельности музейно-выставочного центра акционерного общества "Апатит" Ольга Кубарева.

Фестиваль "Интермузей" проводится Министерством культуры РФ с 1999 года. На одной площадке для обмена опытом традиционно собираются представители музеев из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Трансляцию лекции смотрите на сайте "Мослекторий" 26 мая в 17:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

[URLEXTERNAL=http://lectory.m24.ru/]У нас еще много хороших лекций[/URLEXTERNAL]
Сюжет: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро
музеи прямые трансляции Мослекторий ЦВЗ Манеж смотреть онлайн на m24.ru

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика