Иллюзия музея: новый аттракцион Старого Арбата

На Арбате открылся Музей оптических иллюзий

Странные музеи и аттракционы – одна из специализаций Арбата: диковинные развлечения здесь расплодились примерно в таком же количестве, как на променадах черноморских курортов. Одних только лабиринтов несколько штук: заблудиться можно среди зеркал, лент или (чего меньше всего хочется) в Лабиринте страха. А Эрос и Танатос представлены Музеями эротического искусства и смерти. На этом мрачном фоне новое развлекательное заведение, открывшееся 29 июля, выглядит вполне мирно и даже жизнерадостно: Музей оптических иллюзий.

Сайт музея, названный скромно bestmuseum.ru, рекомендует свернуть в переулок между "Кебаб Хаусом" и "театром" (название театра Вахтангова решили не уточнять, вероятно, рассудив, что до его главного входа посетители музея все равно не доберутся). В переулке практически сразу видишь вывеску "Музей иллюзий" и нарисованную в стене псевдодверь. Первый экспонат музея, однако, ни у кого иллюзий не создает: посетители решительно минуют рисунок и заходят в настоящие двери.

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская/ Куратор музея Янат Авотит на фоне одного из экспонатов

По словам куратора музея, художницы с псевдонимом Янат Авотит, иллюзиями она интересовалась еще с института, а воплотить в реальности знаменитую "Комнату Эймса" было ее мечтой. Комната Эймса – помещение, в котором два стоящих рядом человека кажутся гигантом и лилипутом, – несколько выбивается из общего ряда "экспонатов". Большинство иллюзий здесь – 3D-картины, для восприятия которых необходим фотоаппарат: в реальности это рисунки с искаженными пропорциями, но если взглянуть на них с нужной точки в объектив, они обретают объем.

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Точки для фотосъемки размечены на полу, а образцы фотокомпозиций висят на стенах, чтобы посетители быстрее сообразили, как правильно фотографироваться на фоне того или иного изображения. Некоторые картины действительно занимательные. Например, можно сделать фото "на шпиле Останкинской телебашни": нарисованный на полу плоский вид Москвы на фотоснимке уже не кажется таким уж плоским. Большинство картин, впрочем, рассчитаны скорее на то, чтобы пощекотать нервы: можно сняться в гробу, в окружении монстров или в зубах у гигантской Мэрилин Монро (которая сама по себе в таком масштабе пугает), а также под катком, машиной или в вагоне электрички, который раскалывается пополам. Последняя иллюзия неожиданно для создателей музея оказалась особенно жизненной.

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Но удержаться в рамках 3D-живописи здесь все-таки не смогли и дополнили экспозицию разными фокусами попроще: гостям предлагают всунуть голову в фанерный щит, чтобы стать "частью рисунка", залезть по лесенке в гигантский башмак или попозировать на фоне огромного телефонного аппарата. Тоже, в общем-то, развлечения, хотя несколько иного рода. Для пущего эффекта в одной из комнат имеется "дышащий" Ленин в гробу. Некоторые посетители действительно пугаются.

Музей оптических иллюзий Музей расположен по адресу: Малый Николопесковский переулок, дом 4.

Посетить его можно ежедневно с 11.30 до 23.30.

Входной билет стоит 350 рублей, скидок нет.

Музей расположен по адресу: Малый Николопесковский переулок, дом 4.Посетить его можно ежедневно с 11.30 до 23.30.Входной билет стоит 350 рублей, скидок нет.



Создавалась эта подборка курьезов в рекордные сроки: от момента, когда создатели впервые вошли в помещение будущего музея, до открытия прошло всего полтора месяца. По словам Янат Авотит, создавать заведение съехались художники со всей России, которые дружно расписывали стены, толкаясь локтями. Теперь толкаются уже зрители: поскольку картины расположены почти вплотную друг к другу, места для фото маловато, и периодически люди "лезут в кадр" друг к другу. Янат говорит, что эту ошибку учтут в филиале музея, который готовится к открытию в Санкт-Петербурге.

Пока питерский филиал не открылся, музей на Арбате является самым крупным Музеем иллюзий в России. Что не сложно, потому что других аналогичных заведений в стране практически нет. Правда, в Питере уже имеется нечто иллюзорное, но Янат Авотит отозвалась о "конкуренте" прохладно: "там несколько стереофотографий".

Иллюзорные музеи мира Создатели арбатского заведения ориентировались на Музей иллюзий в Сеуле и даже позаимствовали оттуда несколько идей для экспонатов. Сеульский Trick Eye Museum на данный момент одно из самый известных заведений такого рода в мире. Он открылся в 2010 году и содержит примерно 100 экспонатов. Создатели арбатского заведения ориентировались на Музей иллюзий в Сеуле и даже позаимствовали оттуда несколько идей для экспонатов. Сеульский Trick Eye Museum на данный момент одно из самый известных заведений такого рода в мире. Он открылся в 2010 году и содержит примерно 100 экспонатов. Музеи иллюзий вообще очень популярны в Азии. В Южной Корее есть еще несколько таких аттракционов, например, на острове Чеджудо и в городе Пусан. Кроме того, Музей оптических иллюзий есть в Таиланде, на популярном курорте Пхукет: в этом собрании также почти сотня 3D-картин, причем многие из них очень похожи на иллюзии московского музея. Фото: wikimedia.org/ Рисунок Маурица Эшера "Рисующие руки" А в голландской Гааге есть Музей Эшера, посвященный графическим иллюзиям знаменитого голландского художника Маурица Корнелиса Эшера. Расположенные на третьем этаже музея интерактивные инсталляции позволяют посетителям почувствовать себя "внутри картин" Эшера, который любил изображать здания с искаженной перспективой и "оживающие" рисунки.





Посетители музея на Арбате разнообразны: пенсионеры, иностранные туристы, мамы с колясками, но больше всего молодежи. Подростки охотно фотографируют друг друга на мобильники и постят снимки в социальных сетях, а заодно забираются с ногами на гигантский телефон и отламывают большой палец у здоровенной руки, которая высовывается из-под пола в одной из комнат. По словам Янат Авотит, материальные предметы, в отличие от иллюзий, плохо переносят контакт с публикой. Уже пришлось заменить часть реквизита, размещенного в музее для усиления эффекта (а такого здесь много: из нарисованных воздушных шаров тянутся настоящие веревки, возле теннисного стола ждет фотомоделей ракетка).

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Большинство гостей к экспонатам относятся вполне позитивно: из углов постоянно слышатся "Круто!" и "Класс!!!". "Отличный музей, спасибо большое организаторам," – говорит молодой человек по имени Дмитрий. – Хоть и много народа, а никто никому не мешает".

Другому посетителю, обладателю профессиональной фотокамеры, все-таки кое-что мешает, хотя и не посетители. Свет выстроен так, что расписные стены постоянно бликуют, и фотографии получаются не очень удачные. "Руки поотрывать тому, кто освещение тут делал!" – сокрушается парень, глядя в видоискатель.

Впрочем, Янат Авотит считает, что лучше обеспечить подсветку просто невозможно: картины защищает специальное покрытие, дающее много бликов. Единственное, чем смогли помочь фотографам создатели музея, это пропустить свет через матовое стекло, чтобы бликов было немного меньше.

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Свет – не единственная претензия привередливых гостей музея: некоторых коробят и экспонаты. "Пошловатые изображения, – замечает женщина с любительской "мыльницей", озираясь в первом зале. – Ребенок с картины мочится в руки зрителю – мне бы, например, не хотелось в такой сцене позировать. А "Тайная вечеря" – это вообще как-то чересчур".

В музее действительно есть картина, изображающая мультяшных зверушек в позах апостолов со знаменитой фрески Леонардо да Винчи. Хотя по нынешним временам это изображение как раз вполне себе арт-объект: уж как только деятели современной культуры не издевались над "Тайной вечерей", пытаясь разместить на ней то героев "Звездных войн", то персонажей популярных сериалов, то пластиковые фигурки из детских наборов в "Макдональдс". Так что музей на Арбате, как выяснилось, действует в русле модных тенденций...

"Только обязательно укажите время нашей работы!" – просит девушка, продающая билеты на ресепшн. И не без гордости добавляет: "Мы же работаем до половины двенадцатого ночи!". Очень правильное решение: посетителей, которые забредают сюда ближе к полуночи, дышащий Ленин и оживающие в 3D вампиры наверняка впечатляют куда сильнее, чем дневных визитеров. А главное здесь – чтобы зрители удивились.