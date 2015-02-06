Музей памяти жертв терроризма откроется при храме на Дубровке

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В середине этого года при храме на Дубровке откроется музей в память жертв терроризма, сообщил Агентству "Москва" настоятель прихода протоиерей Владимир Макеев. Музей будет расположен в цокольном этаже храма.

"В середине 2015 года при храме на Дубровке откроется музей в память жертв терроризма, он будет находиться в уже действующем храме Кирилла и Мефодия в его цокольном этаже. Под музей выделено около 50 квадратных метров. В музее будут находиться стенды, посвященные тем людям, которые пострадали на Дубровке 26 октября 2002 года и другие экспонаты", - рассказал Макеев.

По его словам, очень важно, чтобы люди помнили о трагических событиях на Дубровке и не пытались их замолчать.

Отметим, храм-памятник в честь святых Кирилла и Мефодия, рассчитанный на 500 прихожан, был открыт в январе этого года. Он построен в память жертв теракта в Театральном центре на Дубровке.

23 октября 2002 года 40 террористов ворвались в здание на Дубровке и захватили в заложники более 900 человек. На протяжении трех дней людей удерживали людей в закрытом зале без еды и воды.

После безуспешных переговоров было принято решение о штурме. 26 октября боевики были уничтожены, погибли 130 заложников.