В России действует 20 тысяч финансовых пирамид

Россияне доверяют кому угодно, но не закону - эксперт

В России действует около 20 тысяч финансовых пирамид. Таковы неофициальные данные. В российском законодательстве пока нет статьи, предусматривающей уголовное наказание за создание финансовой пирамиды. Создатели схем даже предупреждают вкладчиков, что те участвуют в пирамиде.

"Понятие "финансовая пирамида" есть, но уголовно наказуемым является статья "мошенничество". Мавроди отвечал как раз по статье 159", - пояснил в эфире "Москва FM" президент Гильдии российских адвокатов, заслуженный юрист России Гасан Мирзоев.

Он отметил, что зачастую граждане сами виноваты в том, что доверяют свои средства подозрительным лицам на сомнительных условиях.

"У нас же человек поверит кому угодно, только не закону, не представителю власти или юриспруденции. К сожалению, это и есть проявление правового нигилизма, непонимание или неуважение действующего законодательства", - подчеркнул Мирзоев.

Сейчас готовится законопроект о запрете финансовых пирамид. Понятие "финансовая пирамида" определяется в нем как система, в которой выплаты осуществляются за счет средств, полученных в виде взносов от иных лиц.