В день святого Валентина молодым парам расскажут о брачном контракте и ипотеке

Фото: ТАСС/Зуруб Джаванадзе

В день святого Валентина, 14 февраля, в столичном гостиничном комплексе "Даниловский" состоится встреча для влюбленных, организованная управлением ЗАГС Москвы, сообщает официальный портал правительства и мэра Москвы.

Пары проконсультируют юристы и представители банков, которые расскажут о возможности приобретения жилья в городе. В частности, о том, как взять ипотеку, чтобы решить жилищные вопросы. А также расскажут о практике заключения брачных контрактов.

"Мне кажется, вопросы жилья – в приоритете. Но есть такие пары, о которых позаботились родители, и здесь, конечно, будет правомерна дополнительная консультация о том, как составить брачный контракт, обезопасить себя в супружеской жизни", – сказала начальник управления ЗАГС столицы Ирина Муравьева.

Помимо этого, профессиональную консультацию по вопросам семейного законодательства, имущественным и детским вопросам получат межнациональные пары.

"Часто и вероисповедание разное у молодоженов, и традиции, и культура. Мы и по этим вопросам можем дать подсказки. Просто не надо стесняться и не надо бояться думать о будущем. На встрече мы попросим пары заполнить анкеты, там будет и вопрос о том, считают ли они необходимым заключение брачного контракта", – сказала Ирина Муравьева.

По ее словам, статистика заключения брачных договоров по столице не очень высока. Чаще всего, их подписывают состоявшиеся в жизни люди с хорошим достатком. Помимо этого, контракты заключают те, кто сочетается браком повторно.

Отмечается, что в этом году 14 февраля выпало на воскресенье, поэтому молодожены подали почти в два раза меньше заявлений, чем год назад – 420. В прошлом году в этот день, который выпал на субботу, было зарегистрировано 976 браков.

