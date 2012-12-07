В центре Москвы в выходные ограничат движение

Фото: ИТАР-ТАСС

В связи с проведением митингов и шествий 8 и 9 декабря на двух центральных улицах Москвы будет ограничено движение.

Как сообщает столичное управление ГИБДД, с 10:00 до окончания мероприятия ограничат движение по Самотечной улице. Это коснется участка от Суворовской пощади до Самотечной площади.

А 9 декабря с 12:00 часов и до окончания мероприятия будет ограничено движение по Крымской набережной: на участке от Крымского вала до 3-го Голутвинского переулка.

Сотрудники ГИБДД просят водителей в эти дни быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго соблюдать ПДД и выполнять требования инспекторов ДПС.