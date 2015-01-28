Табло обратного отсчета времени до прибытия поезда будут на всех станциях метро

Табло обратного отсчета, фото: M24.ru

Метрополитен признал успешным эксперимент с установкой табло обратного отсчета времени до прибытия поезда. Об этом M24.ru рассказал первый замначальника подземки Юрий Дегтярев. До конца года такими табло планируется оснастить все станции, которых до 2016 года станет уже более 200.

"Эксперимент по размещению на станциях метрополитена табло, отсчитывающих время до прибытия поезда, был признан успешным. Пассажиры дали позитивные отзывы",- заявил Дегтярев. По его словам, расположение табло менять не планируется. "Они будут устанавливать у тоннеля рядом с хвостовым вагоном", - отметил Дегтярев.

, отсчитывающие время до прибытия поезда, появились на станции метро "Проспект Мира" Калужско-Рижской линии в конце ноября 2014 года. В центре плазменной панели располагается секундомер, отсчитывающий время до прибытия поезда. Ниже - шкала, отображающая движение поезда по тоннелю в реальном времени. Надпись о прибытии дублируется на английском языке. Первые табло , отсчитывающие время до прибытия поезда, появились на станции метро "Проспект Мира" Калужско-Рижской линии в конце ноября 2014 года. В центре плазменной панели располагается секундомер, отсчитывающий время до прибытия поезда. Ниже - шкала, отображающая движение поезда по тоннелю в реальном времени. Надпись о прибытии дублируется на английском языке. Отметим, что в начале октября 2014 года на той же станции установили первое табло, оповещающее о ситуации в московском метро. Оно информирует пассажиров о закрытых станциях и эскалаторах, а также о затруднениях в движении поездов. С помощью табло можно узнать еще и о тарифах, погоде, курсе валют, достопримечательностях вокруг станции метро. Если пилотный проект понравится москвичам, подобные табло появятся в вестибюлях других станций. Всего планируется оборудовать 300 таких панелей.



Табло обратного отсчета времени появятся на всех станциях метро

Автор сайта Rosmetrostroy.ru Андрей Суриков отметил, что табло обратного отсчета работают на станциях метро в Стокгольме. "Но там они нужнее, потому, что средний интервал движения поездов - 8 минут. При этом на линиях много разветвлений, поэтому пассажирам важно знать, когда придет поезд и на какую станцию он отправится. В московской подземке есть только одна линия, где актуально подобное решение - это Филевская линия, и там табло уже есть", - отметил эксперт.

Аналитик экспертного центра Probok.net Александр Чекмарев полагает, что если пассажиры позитивно отзываются об идее метрополитена, то ее стоит реализовать. "На мой взгляд, такие табло полезны рано утром и поздно вечером – когда интервалы движения поездов увеличены", - отметил эксперт.

По его словам, в будущем табло можно было бы также использовать для информирования пассажиров о причинах задержки прибытия поезда и других чрезвычайных ситуациях. "Кроме того, там можно транслировать объявления о ремонтных работах, изменениях в движении поездов, авариях и так далее", - отметил Чекмарев.

Дарья Миронова