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Город

27 августа 2014, 11:59

При ТПУ "Рассказовка" построят подземный паркинг на 1100 машино-мест

метро парковки ГЗК тпу Рассказовка строительство и реконструкция проект планировки

Фото: invest.mos.ru

При ТПУ "Рассказовка" появится подземный паркинг на 1100 машино-мест, а также плоскостная парковка, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Будущий транспортно-пересадочный узел разместится на территории более 51 гектара. Проект планировки предполагает строительство торговых и офисно-гостиничных объектов.

"Проектируемый ТПУ улучшит транспортное обслуживание района. Так, в одном только Новопеределкине проживает 115 000 человек, а в пешей доступности к будущему транспортно-пересадочному узлу – 80 000", - отметил ответственный секретарь ГЗК Константин Тимофеев.

Напомним, что метро в Новопеределкине появится к 2017 году. Само строительство нового участка подземки проходило поэтапно. Первый этап – участок "Деловой центр" – "Парк Победы" ввели в эксплуатацию в начале 2014 года, второй этап - участок "Парк Победы" – "Раменки" построят к 2016 году. На завершающем этапе планируется построить участок линии в тремя станциями от "Делового центра" до "Третьяковской".

"Москва строится": Продление Калининско-Солнцевской линии

После завершения строительства в 2020 году в столице появится новая диаметральная линия метрополитена – Калининско-Солнцевская, к ней присоединят и строящийся западный участок Калининской линии.

Напомним, что "желтая ветка" пойдет на юг, чтобы связать с центром города районы Солнцево и Новопеределкино. Общая протяженность ветки составит 24 километра, всего будет построено 12 станций.

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Оформление каждой из станций будет выбрано в ходе конкурса, в котором примут участие ведущие российские дизайнеры и архитекторы. Вестибюли, эскалаторы, лестницы, платформы, подземные переходы и павильоны станций будут оформлены в авторском стиле.

Отметим, что до конца 2020 года в столице планируют построить 273 транспортно-пересадочных узла. Строительство таких узлов помогает уменьшить время пересадки пассажиров до 8-10 минут, а благодаря строительству на территории ТПУ перехватывающих парковок сократится количество пробок на въезде в центр города. ТПУ будут строиться возле станций метро и железной дороги.

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Сюжет: Пересадочные узлы Москвы: где и к какому сроку

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