Погибший в московском метро мужчина покончил с собой - СК

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Мужчина, который погиб на станции "Дмитровская" во вторник, возможно, сам бросился под поезд, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Москве.

Инцидент произошел 26 августа около 12.10 на станции "Дмитровская" Серпуховско-Тимирязевской линии. Для того, чтобы извлечь тело человека с путей, было снято напряжение с контактного рельса. В 12.45 погибшего подняли, после чего движение было восстановлено.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства смерти мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.