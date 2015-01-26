"Зайцы" cмогут оплатить штраф за безбилетный проезд онлайн

Штрафы за безбилетный проезд можно оплатить на портале госуслуг

Штраф за безбилетный проезд теперь можно оплатить онлайн - через столичный портал госуслуг. Об этом M24.ru сообщили в ГКУ "Организатор перевозок".

Для того, чтобы оплатить штраф через интернет, нужно ввести в специальные поля на сайте госуслуг данные квитанции, выписанной контролерами. Это может быть или дата постановления, или серия и номер. После этого система выдаст сумму штрафа, который можно будет сразу же оплатить одним из четырех способов:

банковской картой

электронным кошельком

через мобильный телефон

через интернет-банкинг

При этом операторы берут за операцию комиссию. Ее сумма зависит от способа оплаты. Например, если нужно погасить штраф за пользование чужой социальной картой (2,5 тысячи рублей), максимальная комиссия составит 75 рублей. При оплате пластиковой картой размер комиссии будет зависеть от банка, выпустившего карту.

Напомним, что штраф за безбилетный проезд в Москве составляет 1 тысячу рублей, за проезд по чужой соцкарте – 2,5 тысячи рублей. Безбилетникам дается 10 дней на обжалование штрафа и еще 60 дней на его оплату. Тех, кто не "погасит" квитанцию за этот срок, признают должниками и передают судебным приставам. За накопленные долги более 10 тысяч рублей "зайца" могут не выпустить за рубеж.

По данным департамента транспорта, с начала 2014 года по октябрь контролеры выписали 27 тысяч штрафов за безбилетный проезд, еще более 28 тысяч нарушителей были пойманы с чужой социальной картой. С 1 января "зайцы" должны были заплатить в бюджет почти 178 млн рублей. Штраф можно также оплатить через отделения банков, банкоматы и терминалы "Сбербанка".

По данным департамента транспорта, с начала 2014 года по октябрь контролеры выписали 27 тысяч штрафов за безбилетный проезд, еще более 28 тысяч нарушителей были пойманы с чужой социальной картой. С 1 января "зайцы" должны были заплатить в бюджет почти 178 млн рублей. Штраф можно также оплатить через отделения банков, банкоматы и терминалы "Сбербанка".



С 1 января 2015 года некоторым московским контролерам выдали видеорегистраторы. Пилотный проект позволит записывать на видео весь процесс работы контролеров. Эти данные будут использованы для урегулирования конфликтных ситуаций.

Напомним, ранее в департаменте информационных технологий сообщали M24.ru, что московские водители смогут оплатить штрафы ГИБДД с помощью банковских карт прямо на месте нарушения. Для этого планшеты дорожных инспекторов до конца года планируется оснастить терминалами. С 2016 года водители, решившие досрочно погасить штраф, получат скидку в 50%. Оплата на месте позволит водителям сразу же воспользоваться "дисконтом" и гарантированно не попасть в список должников.

Анатолий Федотов