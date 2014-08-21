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21 августа 2014, 10:34

Половину Кожуховской линии метро построят по испанской технологии

метро стройкомплекс Москвы платформы Кожуховская линия метро прокладка тоннелей

Фото: ИТАР-ТАСС

Почти половину строящейся Кожуховской линии метро будут строить по испанской технологии, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Главное нововведение – для двух путей строят один большой тоннель, а не два параллельных. Это позволяет сэкономить на проекте около 30%. Также испанская технология предполагает, что на станции будут две боковые платформы, а не одна островная. Добавим, что такую же технологию применят при строительстве Третьего пересадочного контура - там планируется построить один тоннель большого диаметра на 30 километрах пути.

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Как отметил директор компании Bustren PM (которая проектирует пути) Хесус Трабада, строятся тоннели механизированным комплексом диаметром около девяти метров, причем щит после проходки от одной станции к другой не демонтируется, а следует дальше, начиная проходку следующего перегонного тоннеля.

Напомним, Кожуховская линия метро, которая начнется от станции "Авиамоторная", пройдет по территории Юго-Восточного и Восточного округов и соединит Некрасовку с другими районами Москвы. Всего откроют восемь новых станций. Протяженность ветки составит почти 17 километров, она будет включать в себя 8 станций - "Нижегородскую улицу", "Стахановскую", "Окскую улицу", "Юго-Восточную", "Косино", "Салтыковскую улицу", "Косино-Ухтомскую" и "Некрасовку".

Как сообщал ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, движение по Кожуховской линии метро планируют пустить одновременно, открыв все станции сразу. Полностью ветка заработает в 2015-2016 годах.

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