Половину Кожуховской линии метро построят по испанской технологии

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Почти половину строящейся Кожуховской линии метро будут строить по испанской технологии, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Главное нововведение – для двух путей строят один большой тоннель, а не два параллельных. Это позволяет сэкономить на проекте около 30%. Также испанская технология предполагает, что на станции будут две боковые платформы, а не одна островная. Добавим, что такую же технологию применят при строительстве Третьего пересадочного контура - там планируется построить один тоннель большого диаметра на 30 километрах пути.

Как отметил директор компании Bustren PM (которая проектирует пути) Хесус Трабада, строятся тоннели механизированным комплексом диаметром около девяти метров, причем щит после проходки от одной станции к другой не демонтируется, а следует дальше, начиная проходку следующего перегонного тоннеля.

Напомним, Кожуховская линия метро, которая начнется от станции "Авиамоторная", пройдет по территории Юго-Восточного и Восточного округов и соединит Некрасовку с другими районами Москвы. Всего откроют восемь новых станций. Протяженность ветки составит почти 17 километров, она будет включать в себя 8 станций - "Нижегородскую улицу", "Стахановскую", "Окскую улицу", "Юго-Восточную", "Косино", "Салтыковскую улицу", "Косино-Ухтомскую" и "Некрасовку".

Как сообщал ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, движение по Кожуховской линии метро планируют пустить одновременно, открыв все станции сразу. Полностью ветка заработает в 2015-2016 годах.