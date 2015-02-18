Что появится на месте ларьков в пешеходных переходах метро

Как сносят старые ларьки в пешеходных переходах рядом с метро

Московская подземка избавляется от старых ларьков в пешеходных переходах рядом со станциями метро. На их месте должны появиться стильные, удобные для горожан торговые конструкции, передает канал "Москва 24".

Работы по демонтажу старых павильонов прошли и в переходе у станции "Марьино". Раньше в ларьках торговали и нижним бельем, и эротической литературой. При этом там не было ни кассовых аппаратов, ни сертификатов качества.

Кроме того, свои арендные издержки коммерсанты перекладывали на покупателей, завышая цены на товары, потому что чаще всего павильоны были в субаренде.

Теперь правила изменились, и право торговать в новых торговых точках получат только арендаторы. Также были выработаны и требования к дизайну павильонов.

"Торговые точки будут отличаться наличием видеонаблюдения, водоснабжения, кондиционеров. Пассажиры смогут зайти в них и, например, примерить товар. Все будет как в торговых центрах", - отметил начальник службы внешних связей московского метро Иван Осташко.

В метро появятся новые торговые киоски

Отметим, что новые торговые павильоны установят в переходах 13 станций столичного метро. В подуличных переходах появятся банкоматы, почтоматы для доставки товаров, терминалы для оплаты мобильной связи, киоски-роботы с напитками, цветочные магазины и аппараты с прессой.

Почтоматы – это специальные терминалы для приема посылки. Теперь граждане могут забрать свою посылку по дороге домой, на работу или в любое другое место, для этого не придется идти на почту, стоять в очередях или ждать курьера.

Новые киоски оборудуют на станциях:

Люблино;

Кожуховская;

Выставочная;

Аннино;

Чкаловская;

Каховская;

Деловой центр;

Лесопарковая;

Марьино;

Новогиреево;

Речной вокзал;

Варшавская;

Парк Победы.

"Необходимо организовать торговлю в метро так, чтобы торговые объекты гармонировали с внешним обликом метрополитена, а не портили его. Кроме того, торговые павильоны должны быть современными. Для этого будет демонтировано большинство старых торговых объектов, а на их месте возведут торговые галереи нового образца", – сообщил первый заместитель начальника Московского метрополитена Юрий Дегтярев.

Напомним, проведение строительно-монтажных работ на станциях осуществляется в рамках очередного этапа программы по обновлению вестибюлей и подуличных переходов в метро.

На данный момент торговля в метро неорганизованна, осуществляется в павильонах мелкого формата. Подобная модель физически и морально устарела и вызывает нарекания жителей и гостей столицы. Чаще всего горожане жалуются на качество торговли в таких павильонах. Поэтому в подуличных переходах теперь устанавливаются торговые объекты других форматов.

Кроме того, в торговых галереях столичной подземки не будут продавать табак и алкогольные напитки."Мы проводили исследования с целью узнать, что пассажирам нужно покупать на конечных станциях и в центре. Исходя из разных потребностей, мы и будем формировать ассортимент товаров", - сказала заместитель руководителя департамента транспорта Алина Бисембаева.

Пилотным проектом в рамках программы стала станция "Новокосино", где появились современные, ухоженные торговые павильоны. В стеклянных ларьках площадью от 15 до 40 квадратных метров разместились магазины, мини-кафе, вендинговые автоматы и отделения банков.