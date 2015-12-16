Марат Хуснуллин: "У нас нет цели "задушить" инвестора"

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Кризис и нестабильность рубля оказывают влияние на все отрасли экономики, в том числе строительство. Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин рассказал m24.ru, будет ли город сокращать Адресную инвестиционную программу, как изменится спрос на жилье в столице, насколько можно заменить импортное оборудование на стройках и какими объектами интересуются европейские и азиатские инвесторы. Кроме того, он объяснил, как столица сэкономит на строительстве метро и почему в Москве больше не будут строить небоскребы.

– Марат Шакирзянович, как, на ваш взгляд, будет развиваться ситуация на рынке строительства недвижимости в городе? Колебание курса рубля отразится на размерах и темпах строительства? Не ожидаете ли снижения объемов строительства жилья?

– Стройка, равно как и другие отрасли экономики, подвержена внешним влияниям, и состояние дел в отрасли зависит, в том числе, и от колебаний курса рубля. Если доля стройматериалов не так существенна в себестоимости, то технологии, проектные решения, источники финансирования зависят от внешнеэкономической конъюктуры. Делать глобальные прогнозы на следующий год трудно, все будет зависеть от внешних факторов. В то же время надо понимать, что по большому счету строительство влиянию внешних факторов подвержено меньше, чем, скажем, ЖКХ и торговля. Мы также понимаем, что, если будем продолжать строить, то продолжат развиваться и другие отрасли, потому что у нас одно рабочее место в строительстве формирует до семи-восьми рабочих мест в смежных отраслях.

Уход турецких компаний не повлияет на строительную сферу – Хуснуллин

Безусловно, задержки по реализации ряда проектов исключить нельзя. Тем не менее, по нашим прогнозам, в следующем году мы должны ввести порядка восьми миллионов квадратных метров недвижимости, но точная цифра, конечно же, будет корректироваться в связи с возможностями банков и инвестиционных компаний. Учитывая, что по итогам прошлого года мы ввели 8,7 млн. кв. метров недвижимости и около 9 млн. кв. метров ожидаем в этом году, получается, что при всей сложности финансовой ситуации резкого и большого снижения объемов в 2016 году не будет. Потому что, во-первых, у нас создан колоссальный строительный задел. Во-вторых, принят целый комплекс антикризисных мер поддержки отрасли. Снижена арендная ставка на земельные участки, первоначальный взнос за начало строительства. Очень важно, что государство поддержало первичный рынок жилья и приняло решение об увеличении объема субсидий на ипотечные кредиты. Это серьезная мера поддержки, ведь в Москве за счет ипотеки покупается 70 процентов первичной жилой недвижимости. Поэтому есть надежда, что даже если ситуация с рублем будет развиваться по негативному сценарию, спрос на жилье эконом-класса в столице сохранится, а значит, первичный рынок жилья не просядет.

Кстати, отмечу, что у нас уже сейчас, несмотря на кризис, растут объемы ввода жилья в ТиНАО: за 11 месяцев года там введено более 1,5 млн. кв. метров жилой недвижимости. Темпы строительства жилья в ТиНАО превышают показатели прошлого и даже позапрошлого года. По итогам 2015 года в ТиНАО будет введено примерно 2 млн. кв. метров жилья, что можно считать своеобразным рекордом. Всего же в ТиНАО и на территории промзон по итогам года планируется ввод более 5 млн. кв. м недвижимости. Это принципиально важно для Москвы, поскольку именно эти территории мы рассматриваем как основной ресурс развития всего мегаполиса.

Спрос на жилье эконом-класса сохранится, значит, первичный рынок не просядет.



– Станет ли город корректировать адресно-инвестиционную программу (АИП) в связи с негативными явлениями в экономике?

– Ни от одного объекта, который планируется строить по АИП, город не отказался и отказываться не собирается. Объекты госзаказа, включенные в программу, и в первую очередь, объекты транспортной инфраструктуры, мы считаем самыми важными и нужными для Москвы. Казалось бы, в кризис логично было бы урезать бюджет программы, но мы на это не пошли. В итоге расходы программы на 2015-2018 годы (1,54 млрд руб.) более чем на 16,7 процентов превышают расходы на 2011-2014 годы (1,3 млрд руб.). При этом ежегодный бюджет АИП у нас также растущий.

Самое главное, что мы приняли важное решение не сокращать расходы на строительство транспортной инфраструктуры, которые составляют 70 процентов всего бюджета программы, это более 1 трлн рублей. Потому что, как я уже говорил, АИП – это не только стабильный госзаказ для подрядчиков, но и стартер для привлечения инвестиций, т.е. там, где появляется транспортная инфраструктура, туда же немедленно приходят и инвестиции. Например, если в районе строится новая станция метро, туда сразу приходят инвесторы и начинают строить недвижимость – жилую с социнфраструктурой, коммерческую, а это новые рабочие места и новые налоги в бюджет.

В ближайшие три года в рамках программы планируется построить около четырех млн. кв. метров недвижимости. Но это только 15 процентов от намеченных объемов, 85 процентов будет строиться на средства из внебюджетных источников. Таким образом, вот эти 1,54 млрд бюджетных рублей, выделяемых в рамках АИП, позволят привлечь порядка 8,5 трлн рублей частных инвестиций. В целом в Москве может быть построено 25-27 млн кв. метров недвижимости, по 9 млн. кв. метров в год.

Ни от одного объекта АИП город не отказался



– У Москвы большие планы по строительству метрополитена: продление радиальных линий, строительство второго кольца. Кризисные явления в экономике могут отразиться на развитии подземки?

– Несмотря ни на что метро мы будем строить, от своих планов не откажемся. Метро для Москвы – главный общественный транспорт, без которого жизнедеятельность мегаполиса просто немыслима. В ближайшие три года на строительство метрополитена планируется потратить порядка 620 млрд рублей – это более половины всех расходов АИП, запланированных на транспортное строительство. В будущем году мы запустим Малое кольцо Московской железной дороги, которое будет интегрировано с "подземкой".

К 2020 году планируем полностью достроить Третий пересадочный контур метро – второе "кольцо" "подземки". Получается, что суммарно через пять лет будет введено 180-190 км линий. Кстати, есть основания полагать, что уже в 2018 году по плотности метро и железных дорог Москва обгонит такой мегаполис, как Нью-Йорк. За 5 лет в Москве построено и введено в эксплуатацию более 30 км линий, 15 станций метро, 6 депо. Это в 1,5 раза больше станций и километров метрополитена, чем за предыдущую пятилетку. До конца текущего года завершится строительство станций метро "Технопарк" Замоскворецкой линии, "Румянцево" и "Саларьево" Сокольнической линии.

– Как вы считаете, возможно ли в строительной сфере уйти от импортозависимости, заменить материалы отечественными аналогами?

– Над снижением импортозависимости мы работаем. Сейчас при оборудовании электродепо ориентируемся на отечественную продукцию: станки, подъемники, моечные комплексы, компрессоры. Вентиляционные системы планируем устанавливать отечественные, а также укреплять стены в тоннелях метро железобетонными конструкциями – тюбингами российского производства. Надеюсь, что в условиях нынешней экономической ситуации российские производители будут работать лучше, и мы минимизируем импортную составляющую.

Однако некоторому оборудованию отечественных аналогов пока нет. Крупные и высокоточные станки, подпольные домкратные установки, радиооборудование, видеопанели, видеокамеры, коммутационное оборудование, система хранения данных – все это производят только за рубежом. В строительстве метро используются тоннелепроходческие щиты европейского производства. "Тренироваться" на отечественных мы не будем, так как вопрос безопасности при строительстве метро – первостепенный. У нас сейчас в работе 22 щита, закупки были произведены в основном до кризиса и в достаточных объемах.

А до конца этого года из Германии доставят ещё один щит – большого диаметра, необходимый для возведения двупутных тоннелей с двумя боковыми платформами, по так называемому "мадридскому методу". После сборки в марте 2016 года он начнёт работу на участке Кожуховской линии метро от "Косино" до "Нижегородской". Переговоры о покупке щита "Мосинжпроект" вёл еще в 2012-2013 годах, а расчеты с поставщиком произвели в 2014 году по старому курсу валют.

Некоторому оборудованию отечественных аналогов пока нет



– НИиПИ Генплана заявлял, что существующие радиальные линии продлевать дальше бесперспективно. Новые ветки необходимо запускать от второго кольца. Действительно ли город откажется от продления радиальных линий, в том числе Калининско-Солнцевской линии на восток в Некрасовку?

– Речь шла о том, что в дальнейшем значительно продлевать существующие линии метро, тем самым перегружая их, действительно нет необходимости. Надо строить новые ветки, развивать новые направления. Что мы и делаем. При строительстве Третьего пересадочного контура закладывается техническая возможность запуска новых радиальных линий на периферийные территории, где нет метрополитена в шаговой доступности. Один из таких районов как раз Некрасовка. Туда мы не продлеваем существующую Калининскую линию метро, а строим абсолютно новую Кожуховскую. Она пройдет от Некрасовки до пересечения с ТПК. А вот существующую "желтую" ветку мы соединим со строящейся Солнцевской линией и, таким образом, образуем Калининско-Солнцевскую ветку. Она соединит восточные, западные и юго-западные районы столицы. Солнцевский участок ветки придет в итоге в ТиНАО в район Рассказовки, где формируется крупная точка экономического роста. Еще одна новая ветка метро придет в Коммунарку, где будет построен крупнейший в столице административно-деловой центр с огромным числом рабочих мест.

"Москва строится": Столичная подземка



– Какие технологии будут применяться при строительстве метро?

– Десять станций будут построены по "мадридскому методу". Это "Сокольники", "Рижская" и "Марьина Роща", "Нижние Мневники", "Терехово", "Народного ополчения", "Кунцевская", "Нагатинский Затон", "Печатники" и "Текстильщики". Суть метода в том, что вместо двух однопутных тоннелей с "островной" платформой строится двухпутный тоннель с "береговыми" платформами. Главное преимущество двухпутного тоннеля в том, что используется один десятиметровый щит-гигант, а не два шестиметровых щита. Такой способ позволяет сократить число рабочих на стройке. Для строительства двух тоннелей нужно 200 рабочих, а одного – 130, это позволит сэкономить городу около 80 млрд руб. А это большие деньги, на них можно построить еще почти 18 км новых линий.

Кстати, в Мадриде таким способом с 2004 по 2007 год было построено 80 станций, и на тот момент это было самое быстрорастущее метро в мире. В Москве по этому методу также проектируется и будет построен участок Кожуховской линии от "Косино" до "Нижегородской" с четырьмя станциями.

Нет необходимости продлевать существующие линии метро



– Появятся ли на станциях метрополитена энергосберегающие эскалаторы?

– Поясню, что такое энергосберегающие эскалаторы. Это эскалаторы двух компаний ThyssenKrupp Elevator (модель Victoria) и Schindler (модель 9700AE) с "умной" системой энергосбережения. Она способна в автоматическом режиме замедлять ход, если на эскалаторе нет людей. Когда эскалатор пустует долгое время, то останавливается полностью. Система позволяет экономить энергоресурсы и снижает износ механизмов. При этом подсчитано, что эффективность энергосбережения очевидна только на станциях, где пассажиропоток интенсивный в часы пик, а в остальное время он снижен. Кстати, разработчики позаботились о повышении уровня безопасности эскалаторов - уменьшили зазоры и усилили натяжение поручней.

На новых станциях метро эскалаторы с функцией энергосбережения уже появляются. Их установили на построенных станциях "Котельники" и "Деловой центр". Такие же эскалаторы будут к услугам пассажиров на станции "Румянцево" Сокольнической линии, на станциях Калининско-Солнцевской линии "Мичуринский проспект" и "Парк Победы", а также на станциях Третьего пересадочного контура: "Озерная площадь", "Нижняя Масловка", "Петровский парк", "Ходынское поле", "Полежаевская", "Шелепиха", "Хорошевская" и "Деловой центр".

– На каком этапе сейчас находится строительство МКЖД?

– Строительная часть, как мы уже об этом заявляли, будет завершена до конца этого года, а полноценно запустить пассажирское движение по железнодорожному кольцу планируем в 2016 году. Работы идут интенсивно, в соответствии с графиком, и на сегодняшний день они выполнены более чем на 80 процентов. Работу по модернизации МК МЖД мы ведем совместно с ОАО "РЖД" на условиях софинансирования. Строится одновременно 20 станций. Недавно закончили реконструкцию Звенигородского и Коптевского путепроводов, а до конца года завершим еще три: Богородский и два Волоколамских. Силами ОАО "МКЖД" строятся еще 27 искусственных сооружений (6 из них готовы).

В рамках модернизации радиальных направлений железной дороги ведутся работы по устройству дополнительных путей на Ярославском, Горьковском, Казанском, Павелецком, Курском и Смоленском направлениях (в перспективе – Киевское (для развития Новой Москвы) и Савеловское). Уже построена и введена ветка до Зеленограда (40 км путей). Помимо этого, строители прокладывают дополнительные участки пути и возводят новые объекты энергоинфраструктуры. Планируется также организовать 5 точек отстоя для подвижного состава и наладить работу в двух ремонтных депо. Кроме того, предстоит большая работа по благоустройству железнодорожных платформ и старых станций, созданию удобных подходов и подъездов для будущих пассажиров.

– Северный речной вокзал планируется передать из федеральной собственности в собственность Москвы. Планируется ли проводить реконструкцию вокзала?

– Реставрация Северного речного вокзала и его адаптация под современные нужды входит в наши планы. Здание вокзала – памятник архитектуры, его давно нужно было привести в порядок. Его реставрация особенно актуальна сейчас, когда в столице началась реализация программы благоустройства территорий Москвы-реки. Приступить к реставрационным работам сможем после того как здание перейдет на баланс города. Положительное решение о передаче уже есть, в настоящее время оформляем документы.

– Подготовлен ли проект реконструкции МКАД?

– Он практически готов. Проект предусматривает реконструкцию исчерпавших свою пропускную способность развязок типа "клеверный лист" в развязки с направленными съездами, строительство дублеров у крупных торговых и офисных объектов, дополнительных боковых проездов шириной от 2 до 4 полос с разворотными эстакадами, которые разгрузят правую полосу основного хода МКАД и обеспечат свободный съезд к объектам без снижения скорости движения, а также развитие прилегающих к МКАД территорий.

Реконструкция МКАД – это мега-проект, на реализацию которого потребуется до 10 лет. По предварительным расчетам, пропускная способность магистрали должна увеличиться на 30-40%. Уже сейчас полностью реконструированы 10 крупных, технически сложных развязок, в ближайшее время полностью закончим ещё четыре: МКАД–Рязанский проспект, МКАД–Каширское шоссе, МКАД–Ленинский проспект, МКАД–Дмитровское шоссе.

Порядка 20 км дорог из 200 км на МКАД может быть построено инвесторами



– Незаконные съезды все-таки будут закрыты?

– Большинство съездов фактически парализуют движение по правой полосе. Поэтому там, где это было возможно технически, мы совместно с инвесторами договорились о строительстве разгонных полос, а в тех местах, где это сделать невозможно, несколько выездов пришлось закрыть. Конечно, экономическая ситуация несколько наши планы, связанные с участием инвесторов, притормозила. Еще год, два назад они охотнее согласились бы участвовать в такой работе. Тем не менее, с крупными инвесторами мы подготовили проекты, согласно которым они за свои деньги будут реконструировать въезды-выезды, ведущие с МКАД к их объектам. Например, торговый центр "Вегас" в "Крокус Сити" Араса Агаларова. Проект мы с ним уже разработали, согласовали и подписали. Будет построена дополнительная разворотная эстакада, расширены въезды-выезды, и построены дополнительные дороги.

Аналогичную работу провели со "Славянским миром" – выезд с Профсоюзной на Калужское шоссе. В целом прогнозируем, что порядка 20 км дорог из 200 км может быть построено инвесторами. Вообще хочу подчеркнуть, что у нас нет цели закрыть, "задушить" инвестора, есть только одна цель – обеспечить скоростной режим на МКАД.

– В Москве разрабатывается свод правил по проектированию городских улиц и дорог. Какие нормы в этом документе необходимо закрепить и прописать?

– Действительно в настоящее время разрабатывается проект новой редакции Свода правил, регулирующих планировку и застройку городских и сельских поселений. Прежняя идеология Свода правил сформировалась еще в 60-е годы. Многих норм там просто нет. Например, там нет норм на проектирование транспортных развязок в разных уровнях, кольцевых пересечений, переходно-скоростных полос, недостаточно норм для перекрестков и пешеходных переходов.

Новый же документ уже использует понятия "автомагистрали" и "скоростной автомобильной дороги", установленные федеральным законом. В документе будет учтена специфика автомагистрали и скоростной автомобильной дороги в границах населённых пунктов. В первую очередь, это касается расстояний между транспортными развязками, ширины центральной разделительной полосы и обочин.

Прежняя идеология правил застройки сформировалась еще в 60-е годы, в новом документе появится понятие "скоростные дороги"



– К Чемпионату мира по футболу 2018 года ведется реконструкция стадиона "Лужники". Будет ли он чем-то отличаться от европейских стадионов, на которых уже проводились матчи мундиаля?

– Реконструкция "Лужников" – один из самых масштабных городских проектов. Уже сейчас мы опережаем график на полгода. Объект будет сдан не в 2017-м, как планировалось, а в 2016-м. Уверен, что Большая спортивная арена "Лужники" станет уникальным стадионом, одним из лучших в мире. Важно, что мы приняли решение сохранить исторический, узнаваемый облик легендарного здания. До конца этого года закончим возведение основных конструкций трибун стадиона и монтаж инженерных систем, а летом следующего года станем обустраивать новое современное футбольное поле. Причем, оно будет представлять собой не просто засеянную газоном площадку, а своего рода многоуровневый "пирог". Под поле будет подаваться воздух, чтобы поддерживать газон, после дождя откачиваться вода, в сухую погоду, наоборот, подаваться.

Мы также предусмотрели целый ряд оригинальных "фишек", которые будут отличать "Лужники" от других европейских стадионов. Новую медиа-кровлю будет видно с Воробьёвых гор и с других точек Москвы, москвичи смогут следить за матчами. На верхнем уровне стадиона появится галерея спорта с иллюстрациями выдающихся достижений на арене "Лужников", истории Олимпиады-80 и самого стадиона. Интересными будут "интеллектуальные" решения. Например, придя на стадион со своим смартфоном, его можно будет считать QR-код и получить всю информацию о матче. Разумеется, это только часть новшеств, которыми смогут похвастаться "Лужники" после завершения реконструкции.

Второй "Москва-Сити" вряд ли появится



–В Москве продолжается реализация проекта "Москва-Сити". Насколько этот проект будет востребован?

– Реализация проекта в самом разгаре. Это один из крупнейших в Европе градостроительных проектов за последние десятилетия. "Москва-Сити" станет одной из главных точек притяжения столицы, сочетающей жилые, деловые, развлекательные и торговые объекты. Самое главное, что мы сделали – пересмотрели проект с точки зрения организации доступной и удобной транспортной инфраструктуры, в проектирование и строительство которой город вложил десятки миллиардов рублей.

Прежний проект этого не предусматривал, что могло бы привести к транспортному коллапсу в центре города. Теперь здесь будут и новые станции метро, и станции МК МЖД, и ТПУ, и новые дороги. А значит, сюда можно будет быстро и удобно добраться любым видом транспорта. Безусловно, это повысит интерес москвичей и гостей столицы к району "Москва-Сити", который станет одной из визитных карточек Москвы XXI века.

– Появятся ли в Москве другие районы небоскребов?

– Второй подобный район небоскребов в Москве в ближайшем будущем вряд ли появится. Целесообразности в строительстве небоскребов для города нет, поэтому в ближайших планах и не рассматриваются варианты такого строительства. Инвесторы не предлагают и не рассматривают такие проекты, что лишний раз подтверждает тот факт, что в столице такие объекты не будут востребованными.

Во-первых, технология строительства небоскребов специфическая и достаточно сложная. Она требует использования особых материалов и спецтехники, плюс к этому предъявляются жесткие требования к типу почвы, а, как известно, в Москве грунт не достаточно плотный и однородный. Во-вторых, строительство небоскребов затратно. Далеко не все инвесторы готовы вкладывать такие большие суммы в строительство. В-третьих, для небоскребов необходимо разрабатывать специальные нормы по пожаробезопасности, создавать сложные инженерные системы безопасности. Это также потребует колоссальных капиталовложений.

– Продолжает ли Москва оставаться привлекательной для иностранных инвесторов? Какими проектами они интересуются?

– Несмотря на экономическую ситуацию, иностранные инвесторы продолжают проявлять к Москве высокий интерес. Сегодня Москва наряду с Лондоном, Токио, Нью-Йорком, Пекином, Парижем входит в десятку самых инвестиционно-привлекательных городов мира. Ни один проект, реализуемый с участием зарубежных инвестиций, у нас не заморожен. Многие объекты находятся или в высокой степени готовности, или в стадии активного строительства. На сегодняшний день самый привлекательный и перспективный сегмент – участие инвесторов в градостроительном развитии ТиНАО. Зарубежные инвесторы из Чехии и Франции там уже работают, причем реализуют масштабные долгосрочные проекты.

Потенциальные инвесторы из стран Азиато-Тихоокеанского региона интересуются строительством парков развлечений, гостиничных и торгово-развлекательных комплексов, транспортно-пересадочных узлов. Мы ведем активные переговоры с несколькими крупными инвестиционными фондами, которые могут принять участие в строительстве гостиниц. С китайской компанией China Railway Construction Corp проработан вопрос их возможного участия в строительстве новой ветки метро в Коммунарку. Они готовы взять на себя примерно 60 процентов работ, причем со своим финансированием. Единственный вопрос – колебания курса рубля, поэтому к единой финансовой схеме, которая бы устроила и их, и нас, пока не пришли. Корпорация интересуется и строительством железных дорог.

Сколько пятиэтажек осталось снести в Москве



– Программа сноса пятиэтажек первого периода индустриального домостроения на завершающем этапе. Распространится ли она на другие серии домов?

– Действительно программа сноса ветхих пятиэтажек "сносимых" серий на настоящий момент выполнена на 91 процентов. В ходе программы свои жилищные условия смогут улучшить порядка 10 тысяч московских семей. По состоянию на 9 декабря осталось снести 155 пятиэтажек общей площадью 572,3 тыс.кв.м. Судьба других серий пятиэтажек (так называемых "несносимых" серий) будет решаться в рамках второго этапа государственной городской программы "Жилище". Их ждет реновация.

Будет развиваться и еще одно направление–надстройка домов "несносимых" серий с привлечением средств самих жильцов. У нас уже есть удачные примеры. Так, жильцы дома №32 на улице Мишина сами собрали деньги и надстроили еще четыре этажа над четырехэтажным домом. В результате каждый житель дома дополнительно получил по 18-30 метров жилой площади. Себестоимость для жильцов дома составила 80 тыс. рублей за кв. м, при том что рыночная цена в этом районе составляла 200 тыс. рублей. У нас уже несколько десятков подобных заявок на надстройку домов.

–Насколько сейчас в Москве защищены дольщики? И в чем суть поправок в 214-ФЗ, инициатором которых выступает Москва?

– В Москве зарегистрировано 556 обманутых дольщиков, пострадавших непосредственно от мошеннических действий застройщиков. Всеми этими случаями сейчас занимаются правоохранительные органы. Всего же у нас на сегодняшний день возводится 410 многоквартирных домов с привлечением средств граждан общей суммой в 587 млрд рублей. Именно граждане – главные инвесторы в столичное жилищное строительство. Вопрос защиты дольщиков у нас на постоянном контроле.

За 11 месяцев 2015 года Москомстройинвестом проведено 176 проверок застройщиков, привлекающих деньги граждан для строительства многоквартирных домов. За нарушения в сфере долевого строительства жилья столичные застройщики оштрафованы более чем на 87,9 млн рублей, из которых 38 млн рублей приходится на компании, работающие в ТиНАО. Только по итогам девяти ноябрьских проверок застройщики заплатят 5,2 млн рублей штрафов. Ужесточены требования к ЖСК. Теперь им запрещено одновременно строить более одного многоквартирного дома с этажностью свыше 3 этажей. Но нужны новые решения на федеральном уровне.

Правительство Москвы выступило с рядом предложений и направило их в Минстрой России. Мы предложили внести поправки в закон №214-ФЗ с целью ужесточения контроля за застройщиками, пересмотреть коэффициенты ликвидности и финансовой устойчивости. Сейчас деньгами простых горожан могут пользоваться даже очень "слабые" компании. Застройщики должны иметь средства, чтобы покрыть долги, и обеспечить страховую гарантию. Сейчас часто ситуация такова, что компании страхуют риски, сами при этом находясь в неудовлетворительном финансовом положении. Закон должен предусматривать и контроль над ЖСК, апартаментами и гаражами.

Москва предлагает пересмотреть коэффициенты ликвидности и финансовой устойчивости застройщиков. Сейчас деньгами горожан могут пользоваться "слабые" компании.



–В начале года сообщалось, что Минстрой ведет переговоры с правительством Москвы об "амнистии" для апартаментов, то есть, о переводе в жилье строящихся или уже построенных апартаментов. Возможно ли это?

– Когда мы два года назад разрешили строить апартаменты, то искренне полагали, что увеличиваем количество арендного жилья, что эта недвижимость будет сдаваться внаем. Но пробелы в законодательстве позволили девелоперам продавать апартаменты, и сейчас мы думаем, как эту проблему решить. В этой связи мы работаем совместно с Минстроем РФ, чтобы добиться распространения закон №214-ФЗ на застройщиков апартаментов и на парковочные места, потому что сегодня никакими нормативами они не защищены. Необходимо сделать так, чтобы часть апартаментов – там, где есть технологические возможности и социальная инфраструктура, – были приравнены к жилью, имели соответствующий статус. Эта идея абсолютно правильная.

У нас апартаменты используют большей частью не как временное жилье, а как постоянное, и это порождает проблемы: нельзя зарегистрироваться по месту жительства, нет социнфраструктуры в шаговой доступности и так далее. Так вот там, где это не противоречит градостроительным нормам, нужно апартаментам придавать статус жилья. Придание апартаментам статуса жилья существенно не повлияет на их стоимость. Если и повысится, то незначительно. Мы выступаем за то, чтобы новые правила касались не только новых проектов, но и уже построенных апартаментов. Соответствующий законопроект, предполагающий приравнивание определённых апартаментов к жилью, могут внести в Госдуму уже в начале будущего года.

– Сколько в столице осталось долгостроев?

– Сейчас в столице остается 358 долгостроев. А в 2011 году в Москве был 671 такой объект. То есть, за пять лет мы достроили 313 зданий, и их число долгостроев, таким образом, сократилось вдвое. Так, только в 2015 году завершили строительство 9 долгостроев, включая такие знаковые объекты, как комплекс зданий Гнесинки, высотку в Оружейном переулке, здание Геликон-оперы. Большинство оставшихся долгостроев – это не городские объекты, а либо инвесторские, либо федеральные. В ряде случаев мы обращались в Росимущество с предложением передать федеральные долгострои городу, чтобы мы приняли по ним решения. По ряду объектов, правда, в небольшом объеме, нам уже удалось договориться. Отмечу, что они нам официально пока не переданы.

–Недавно вы сообщили, что правительство утвердило проект планировки территории бывшего аэродрома Тушино. Когда там начнется строительство, и что там будет?

– Проект планировки застройки, который мы утвердили недавно на заседании правительства Москвы, охватывает территорию площадью 224 га, и там предусмотрена реновация. Работы уже фактически начались. В прошлом году мы построили там с "нуля" такие важные для города объекты, как олимпийский стадион "Открытие Арена" и открыли станцию метро "Спартак". Кроме того, возвели эстакаду на Волоколамском шоссе, паркинги. Общая площадь объектов по проекту планировки составит 2,28 млн кв. м. В итоге заброшенная территория бывшего лётного поля превратится в новый комфортный жилой район, где смогут проживать 40 тыс.человек, и будет создано порядка 30 тыс.новых рабочих мест. По сути это будет небольшой город. Причем, строительство начнется не с коммерческих объектов, а с социальной инфраструктуры, в частности, – спортивной. Кроме уже открывшегося стадиона Открытие Арена, здесь будет центр для занятий водными видами спорта, теннисом и гимнастикой.

Будут также построены Ледовый дворец и Центр спортивной медицины. То есть, будет создан полноценный спортивно-рекреационный кластер. Здесь также будет построено 5 школ, 9 детских садов и поликлиника, то есть, полноценная социнфраструктура. Появятся и новые гостиницы, и магазины, и АЗС, и паркинги.

Как изменится площадь перед Павелецким вокзалом

– Может ли появиться новый порт в этом районе в рамках развития Москвы-реки?

– Да, на сегодняшний день там есть причальная стенка для разгрузки сыпучих грузов, на ее месте появится современный речной причал, который станет частью качественного общественного пространства, включающего создание центрального районного бульвара и озелененной благоустроенной пешеходной набережной.

– Как будет строиться Северо-Восточная хорда? Рассматриваете ли вариант привлечения инвесторов?

-–Северо-Восточную хорду мы начинаем соединять с севера от Фестивальной улицы до Дмитровской и с юга-востока от развязки Вешняки–Люберцы до шоссе Энтузиастов. Эти участки будем строить за бюджетные деньги. А вот на строительство серединной части хорды действительно рассматривается возможность привлечения инвестора. Потенциальным инвесторам, в частности, УК "Лидер" предложили поучаствовать в проекте.

– А будут ли в Москве стоить дублеры подобные северному дублеру Кутузовского проспекта?

Мы сейчас работаем над этим проводим большую консалтинговую работу на предмет того, где в Москве можно построить дублеры основных магистралей. Она пока не готова. Как будет готова – сообщим о результатах.

Пересмотрим подходы к организации парковочного пространства



– Несколько лет назад была идея строить многоуровневые паркинги под площадями, например, Павелецкой, Тверская застава. Будет ли реализован этот проект и где?

–Такая идея есть, но мы ее отложили, потому что строительство таких паркингов требует очень высоких затрат. Так что под площадями паркинги пока строить не будем. Сейчас мы в принципе пересматриваем подходы к организации парковочного пространства. Сегодня где-то парковок не хватает, и их нужно добавлять, а где-то наоборот много, они не востребованы, и их надо сокращать. Будем работать над этим.

Беседовала Светлана Казанцева