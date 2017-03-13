Сотрудники московского метро выучат английский перед ЧМ-2018

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Шестьсот пятьдесят сотрудников Московского метрополитена отправят на курсы английского языка. Основам общения на иностранном языке обучат кассиров и инспекторов, помогающих маломобильным пассажирам столичной подземки, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Курсы английского языка помогут сотрудникам метро общаться с иностранными туристами, которые приедут в Москву на футбольные матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Обучение пройдут 350 кассиров и 300 инспекторов, работающих с маломобильными гражданами. На сегодняшний день уже более 100 кассиров окончили курсы.

Специальные кассы для туристов заработают к лету на всех станциях Кольцевой линии метро: она будет помечена ярким стикером и как раз в ней и будет работать сотрудник со знанием иностранного языка.

Кроме того, к Кубку конфедераций на станциях метро установят 10 новых стоек "Живое общение", сотрудники которых отвечают на вопросы о транспорте, маршрутах и достопримечательностях в городе.