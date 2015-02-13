Станцию метро "Ходынское поле" переименуют в "ЦСКА" - Печатников

Фото:m24.ru/Михаил Сипко

Строящаяся станция метро "Ходынское поле" будет переименована в "ЦСКА", сообщил M24.ru заммэра Москвы, председатель городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц Леонид Печатников. По его словам, соответствующее решение комиссии уже направлено в правительство Москвы. Печатников отметил, что переименование связано с тем, что на Ходынском поле сконцентрированы основные спортивные объекты ЦСКА. Кроме того, заммэра рассказал, что было принято решение о присвоении дворцу спорта "Мегаспорт" на Ходынском поле имени Анатолия Тарасова – великого хоккейного тренера.

По словам Печатникова, решение комиссии передали на утверждение в столичное правительство. "Поскольку мы со всеми заинтересованными ведомствами уже это решение согласовали, то, я думаю, никаких проблем не будет", - отметил он.

Печатников упомянул, что переименование станции метро также связанно с тем, что на Ходынском поле в XIX веке происходили трагические события. "Мы не хотим упоминать эту трагедию в названии станции", - подчеркнул заммэра.

Напомним, "ходынская катастрофа" - массовая давка, произошедшая ранним утром 18 мая 1896 года на Ходынском поле в дни торжеств по случаю коронации императора Николая II. По официальным данным, тогда погибло 1960 человек, ещё около 900 получили увечья.

Станция метро ЦСКА расположится на Третьем пересадочном контуре метро в Хорошевском районе Северного округа.

Открытие станции метро "Спартак"

Кроме того, заммэра рассказал, что также было принято решение о присвоении дворцу спорта "Мегаспорт" на Ходынском поле имени Анатолия Тарасова – великого хоккейного тренера. Печатников напомнил, что Анатолий Тарасов – тренер ЦСКА и "отец русского хоккея с шайбой". Он единственный российский хоккейный тренер, чей бюст стоит в музее славы в Канаде. "То , что у нас до сих пор ни один спортивный объект не назван его именем – это наша недоработка, сейчас мы ее исправили", - отметил он.

Отметим, что две другие популярные московские спортивные команды уже обзавелись своими станциями. "Динамо" увековечено в названии одной из станций Замоскворецкой линии еще с советских времен, а "Спартак" в прошлом году "получил" одноименную станцию на Таганско-Краснопресненской ветке.

Первые станции Третьего пересадочного контура московского метро откроются в 2016 году. Речь идет о станциях "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "Ходынское поле" (ЦСКА) и "Петровский Парк". Общая протяженность участка составит 10 километров. Всего построят свыше 30 километров линий, запустят 15 станций и 4 электродепо.

Анатолий Федотов