На зеленой ветке метро произошел сбой в движении поездов

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Сбой в движении поездов произошел на Замоскворецкой линии метро. Об этом m24.ru сообщили в пресс-службе столичной подземки.

Речь об участке от станции "Орехово" до станции "Автозаводская" по направлению в центр. Как сообщил Агентству "Москва" пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев, на станции "Каширская" пожилая женщина пыталась покончить жизнь самоубийством.

Машинисту удалось остановить поезд до того, как он доехал до женщины. В 13:51 было снято напряжение для ее извлечения. В 14:03 женщину подняли с путей.

Женщина в результате инцидента не пострадала. Кроме того, выяснилось, что она состоит на учете в психдиспансере. В настоящий момент движение поездов восстановлено и входит в график.