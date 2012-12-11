Столичные власти утвердили виды проездных билетов на 2013 год

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о видах и сроках действия проездных билетов на общественном транспорте в 2013 году.

Согласно документу, в январе москвичи смогут приобрести билеты на автобусы, троллейбусы и трамваи на одну и две поездки, которые будут действовать в течение пяти дней. Срок действия билетов на 5, 10, 20 и 60 поездок составит 30 дней.

Также утвержден единый билет на наземный транспорт, метро и монорельс. Такой проездной включает не более 70 поездок на метро. Билеты на одну и две поездки будут действовать 5 дней, а на 5, 10, 20 и 60 поездок - 45 дней, сообщается на сайте московского правительства. Отметим также, что с 1 января 2013 года на монорельсовой транспортной системе будут действительны проездные метрополитена.

В 2013 году будут также продаваться безлимитный месячный билет на автобусы, троллейбусы и трамваи, а также льготные билеты для учащихся.

Кроме того, утверждены пригородные проездные билеты на автобусы с поясными тарифами по пригородным зонам, а также с поясными тарифами в междугородном сообщении.

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Напомним, в следующем году на городском транспорте Москвы будут действовать новые виды проездных билетов – универсальные и комплексные.

Универсальные будут работать как в метро, так и на наземном транспорте, они будут двух видов: с лимитом поездок и, так называемые, смарт-карты – без лимита. Их начнут продавать 1 февраля. Комплексные билеты позволят иметь неограниченное количество пересадок на наземном транспорте и одну поездку на метро в течение 90 минут. Они появятся в апреле.

Кроме того, москвичи смогут платить за проезд с помощью "электронного кошелька". Это пластиковая карта, которую можно будет пополнять через мобильный телефон, терминалы, а также через банкомат. По словам заммэра Москвы, главы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, у этого вида билета не будет лимита времени и деньги на нем будут лежать до тех пор, пока человек ими не воспользуется.

Также будет введен туристический билет, по которому можно будет без ограничения вида транспорта и количества поездок перемещаться по городу на общественном транспорте.

Отметим, что тарифы на проезд в следующем году не вырастут. Новое тарифное меню, по словам Максима Ликсутова, позволит пассажирам тратить меньше времени на покупку билетов и снизить среднюю стоимость поездки для тех, кто часто пользуется общественным транспортом.

При этом столичные власти вновь обсуждают планы по запрету водителям наземного транспорта продавать билеты. Чтобы освободить их от лишней работы, предлагается устанавливать в салонах автоматы. Продажа билетов водителем вызывает задержку при посадке пассажиров и не позволяет выдерживать график движения. Также это негативно сказывается на безопасности во время движения, отмечают в пресс-службе департамента транспорта.

В то же время, зампред общественного совета при "Мосгортрансе" Максим Кац намерен добиться отмены турникетов в наземном транспорте.