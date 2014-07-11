"Воздушное метро" может соединить Саларьево и Бутово

Фото: M24.ru

От Саларьева до Бутова могут проложить ветку "воздушного метро", протяженность которой составит 11 километров, сообщает в пятницу, 11 июля, МИА "Россия сегодня" со ссылкой на представителя компании-инвестора Игоря Ладычука.

По его словам, проект "воздушного метро" находится на стадии разработки. "В течение трех недель мы подготовим проект и представим его городским властям", - сказал Ладычук.

Трасса системы "Стрела" соединит Саларьево, Коммунарку и Бутово. Ее планируют возводить с немецкой компанией по технологии H-Bahn.

Протяженность линии метро составит 11 километров, а стоимость строительства обойдется в 11 миллионов евро за один километр.

Напомним, что за 10 лет протяженность столичной подземки должна увеличится в 1,5 раза на 150 километров и появится 70 новых станций. План строительства Московского метрополитена был утвержден весной 2012 года.

Метро впервые придет и в Новую Москву - там запланировано продление двух действующих веток – Сокольнической, Калининско-Солнцевской и строительство новой хордовой линии в Коммунарку.

Так, первая линия метро протянется в деревню Румянцево, расположенную в двух километрах от МКАД по Киевскому шоссе. В частности, осенью в ТиНАО откроется первая станция метро - "Тропарево" Сокольнической линии метрополитена. Она станет своеобразным подарком москвичам ко Дню города.

Станция разместится на территории одноименного столичного района, на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Вернадского, а также улицы Островитянова. Она будет иметь два вестибюля с выходами на обе стороны Ленинского проспекта - к улице Рузской и к Тропаревскому лесопарку.

От остальных станций столичной подземки "Тропарево" будет отличаться оригинальным дизайном: вместо традиционных колонн здесь появятся декоративные деревья, на ветках которых разместятся люминесцентные лампы – они обеспечат подсветку платформы.

Станция "Румянцево" разгрузит Киевское и Калужское направления

Кроме того, уже до конца этого года на «красной» ветке будут открыты станции "Румянцево" и "Саларьево".

Ожидается, что "Румянцево" станет основным пересадочным узлом для жителей поселений Сосенское, Внуково, Московский, а "Саларьево" - конечной станцией Сокольнической линии.

Вестибюли этой станции планируется разместить с юго-западной стороны транспортной развязки Киевского шоссе и Родниковой улицы, к западу от деревни Саларьево. Также около "Саларьева" появится транспортно-пересадочный узел и электродепо.

Таким образом, Сокольническая линия будет продлена от "Юго-Западной" на семь километров.

Продолжение Калининской-Солнцевской ветки

С западного направления метро в Новую Москву проложат через районы Солнцево и Ново-Переделкино. Эта ветка станет продолжением Калининско-Солнцевской линии. На ней расположатся 12 станций, конечной из которых станет "Рассказовка".

Первый отрезок линии, до станции "Раменки", будет открыт в 2015 году, а полностью ее ввод в эксплуатацию намечен на сентябрь 2017 года.

В итоге Калининско-Солнцевская линия станет самой длинной из строящихся линий - ее протяженность составит 24 километра (для сравнения с 2014 года самой длинной веткой метро является Арбатско-Покровская - 21 станция и 45 километров).

Объявлен конкурс на оформление станций Калининско-Солнцевской линии

Запуск Калининско-Солнцевской ветки должен снизить нагрузку на юго-западный участок Сокольнической линии и транспортно-пересадочные узлы у станций "Юго-Западная" и "Проспект Вернадского".

В ТиНАО при строительстве новых станций будут возрождены традиции художественного оформления. Уже объявлен открытый международный конкурс на архитектурно-художественную концепцию станций "Солнцево" и "Новопеределкино". Ожидается, что такие конкурсы будут проводиться для всех крупных пересадочных станций.

Новая хордовая линия

Еще одна линия метро - новая хордовая линия - пройдет вдоль Калужского шоссе и соединит историческую часть столицы с Новой Москвой до поселка Коммунарка. Строительством этого участка займутся две китайские компании - China Railway Construction Corporation и China International Fund.

Соглашение о привлечении инвестиций в развитие метро в мае этого года в Пекине подписал Сергей Собянин. Взамен власти Москвы предлагают китайским инвесторам место под строительство примерно двух миллионов квадратных метров недвижимости: жилья, офисов и торговых центров.

Новая линия метро в районе Комунарки увеличится до семи станций

Протяженность ветки в Коммунарку составит 12,5 километра, на ней построят пять новых станций.

Это первый участок метро, который будет возведен за счет частных инвестиций. Кроме того, его строительство будет проходить рекордными темпами. Так, участок метро от станции "Улица Новаторов" (Третий пересадочный контур) до "Коммунарки" планируется открыть до конца 2017 года. Ранее окончание строительства хордовой линии метро было запланировано на 2019 год.

Все станции метро в Новой Москве будут возводиться параллельно с транспортно-пересадочными узлами (ТПУ).