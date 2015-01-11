Собаки-поводыри помогут маломобильным москвичам ориентироваться в метро

Новый пилотный проект запустили в московском метро

Новый пилотный проект запустили в столичной подземке. Его цель - адаптировать собак-поводырей к работе в непривычных для них условиях. И здесь на помощь приходят специалисты Центра помощи маломобильным пассажирам, сообщает телеканал "Москва 24".



Еще недавно прогулки по московскому метро для четвероногих были под запретом, но в Центре обеспечения мобильности пассажиров и Всероссийском обществе слепых решились на эксперимент.

"Цель пилотного проекта отработать методику работы с собакой проводником и внести необходимые изменения в правила перевозки в метрополитене. Сегодня не предусмотрен проезд с собакой без определенных условий", - сообщила вице-президент Всероссийского общества слепых, международный эксперт в области безбарьерной среды для людей с нарушением зрения Лидия Абрамова.

Собак-поводырей тренировали в течение восьми месяцев. Сейчас вместе с животными проверку проходят и специалисты Центра помощи маломобильным пассажирам. Чтобы помочь не только человеку, но и собаке найти нужный маршрут 20 специалистов занимались с кинологами и оттачивали практику.

"Летом стало очевидно, существует потребность в сопровождении инспектора вместе с собакой проводником. 195 станций, не каждому маршруту можно обучить собаку и это неправильно. В условиях действующего потока инвалиду сложно передвигаться самостоятельно", - отметил начальник Центра обеспечения мобильности пассажиров Евгений Попов.

Работа с собаками-поводырями - это нововведение специалистов Центра. Основная задача - помощь пожилым людям, пассажирам с ограниченными физическими возможностями, многодетным мамам и школьникам. За год работы до пункта назначения проводили почти триста тысяч человек. И если раньше инспекторам приходилось предлагать услуги, теперь желтые жилеты пассажиры сами высматривают издалека.

По словам старшего инспектора Центра обеспечения мобильности пассажиров Ольги Зинуковой, за помощью обращаются многие маломобильные пассажиры. В среднем в день – от 20 заявок и больше.

Чтобы принять решение в нужный момент и правильно оказать помощь, специалисты Центра постоянно расширяют спектр навыков.

"Мы хотим научить наших сотрудников разговаривать на иностранном языке, чтобы они имели большие возможности в коммуникациях, научить оказывать услуги медицинской помощи. И обеспечивать взаимодействие со скорой помощью", – подчеркнул первый заместитель начальника метрополитена Юрий Дегтярев.

Специалисты Центра работают на 87 самых загруженных станциях. Но о том, что сопровождающий нужен, лучше заранее сообщать на сайт или по телефону 8 (495) 622-73-41.

Сейчас в Центре обеспечения мобильности пассажиров готовятся к сезону каникул, планируют провожать школьные группы. А если эксперимент с четвероногими завершится удачно, собак-поводырей в подземке разрешат законом.