В метро появятся немецкие эскалаторы

В столичном метро появятся немецкие эскалаторы

Московский метрополитен заключил первый контракт с иностранным производителем эскалаторов - немецкой ThyssenKrupp Elevator, сообщил М24.ru и.о. главы департамента строительства Андрей Бочкарев. Подробности он уточнить не захотел, однако источник в Московском метрополитене пояснил M24.ru, что первые немецкие эскалаторы появятся на станциях "Деловой центр" и "Парк Победы", которые обещают открыть уже в этом году.

По информации источника, ThyssenKrupp Elevator поставит в московскую подземку только поэтажные эскалаторы - высотой не более 12 метров. В самой компании оперативно прокомментировать ситуацию не смогли. Напомним, в октябре 2012 года ОАО "Мосинжпроект" объявляло конкурс на поставку 27 эскалаторов стоимостью порядка 750 млн рублей для станций "Парк Победы" и "Деловой центр" Калининско-Солнцевской линии, "Жулебино" и "Спартак" Таганско-Краснопресненской. Среди них 3 эскалатора длиной около 3 метров на "Парке Победы", а также 12 эскалаторов длиной около 4 метров на "Деловом центре".

В конкурсе участвовали 6 поставщиков, однако он был признан несостоявшимся. "Мосинжпроект" публично не объявлял о заключении контрактов с единственным поставщиком по каждому лоту. Однако известно, что поставкой эскалаторов для станций "Жулебино" и "Деловой центр" также займется компания "Эс-сервис" ("дочка" ОАО "Трансмашхолдинг"). В "Эс-сервис" и ЗАО "ЭЛЭС" - поставщике большинства эскалаторов в метро - не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

Директор Института по ресурсному обеспечению управления закупками и продажами для государственных и муниципальных нужд им. А.Б. Соловьева Ирина Кузнецова объяснила, что, по согласованию с ФАС, после несостоявшихся торгов заказчик может заключить контракт с единственным поставщиком. "При этом поставщик необязательно должен быть из числа участников конкурса", - отметила она. Кузнецова уточнила, что цена заключенного на таких условиях контракта не должна превышать цену контракта, предложенную на торгах.

Андрей Бочкарев заявил M24.ru, что метрополитен готов к сотрудничеству с любыми иностранными компаниями. "Главное, чтобы эскалаторы соответствовали техническим требованиям, которые мы к ним предъявляем", - отметил он.

Как рассказал эксперт организации "Город и транспорт" Владимир Свириденков,ThyssenKrupp Elevator производит как "поэтажные" эскалаторы длиной до 12 метров, так и "длинные" тоннельные, и уже не раз высказывала пожелание поставлять их в Россию. "Серийные эскалаторы, скорее всего, потребуют доработки, учитывая строгие российские нормативы", - отметил Свириденков. Он пояснил, что к тоннельным эскалаторам предъявляют более жесткие требования по надежности, чем к поэтажным, так как на глубоких станциях нет другой возможности доставить пассажиров на платформу или эвакуировать в случае ЧП. В мире тоннельные эскалаторы распространены незначительно, поскольку нет таких глубоких станций, а при необходимости устраивается не один длинный эскалатор, а каскад более коротких, сказал эксперт.

Свириденков уточнил, что эскалаторы на станцию метро ВДНХ, северный выход которой недавно закрыли на реконструкцию, поставит компания "Эс-сервис". "Раньше метро сотрудничало, в основном, с питерским ЗАО "ЭЛЭС", но компания не укладывалась в сроки поставок. Правда, "Эс-сервис" также базируется на площадях питерского завода им. Котлякова", - пояснил он.

Эксперт уверен, что конкуренция отечественных поставщиков эскалаторов с иностранными компаниями пойдет на благо потребителю. Он напомнил, что о планах по производству тоннельных эскалаторов, чтобы составить конкуренцию "ЭЛЭС", также заявлял отечественный "Трансмашхолдинг".

Мария Решетникова