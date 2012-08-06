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Город

06 августа 2012, 11:38

Москвичи оспорили в суде строительство станции метро

метро строительство парки метрополитен суды протесты Раменки

В Дорогомиловском суде рассматривают объединенный иск жителей столичного района Раменки, которые жалуются на вырубку деревьев возле здания МГУ

Жители московского района Раменки оспорили в суде строительство одной из станций Калининско-Солнцевской линии московского метрополитена, передает РИА Новости.

По мнению жителей, подготовка строительства ведется на территории парка, являющегося объектом культурного наследия, а планируемое размещение линии метро противоречит Генеральному плану Москвы.

Жители отмечают, что, согласно Генплану, строительство станции должно вестись закрытым способом, при этом зеленые насаждения и объекты инфраструктуры не пострадают. Однако фактически строительство станции ведется на поверхности, и уже в конце июля рабочие начали вырубку деревьев.

Ответчиками по иску являются комитет государственного строительного надзора, департамент строительства города и комитет по архитектуре и градостроительству.

Процесс по делу назначен на 13 августа.

Напомним, Солнцевская линия — это проектируемая ветка московского метро. После открытия она станет двенадцатой по счету линией и затем, вероятно, войдет в состав Калининской линии. Строительство первого участка "Парк Победы" — "Раменки" началось в декабре 2011 года. Сдать станцию "Раменки" в эксплуатацию планируется в 2014 году.

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