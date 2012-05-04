Уволен начальник эскалаторной службы московского метро

От занимаемой должности освобожден начальник эскалаторной службы московского метрополитена Александр Икенькин в связи с инцидентом на станции "Комсомольская", когда из-за резкой остановки эскалатора пострадали десять человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы столичной подземки.

"Икенькин и ряд сотрудников его службы освобождены от занимаемых должностей после ЧП на "Комсомольской". Это произошло еще на прошлой неделе", - сказали в пресс-службе. Он добавил, что в настоящее время на эту должность назначен Геннадий Кубанов, который ранее был первым заместителем Икенькина.

15 апреля у эскалатора на станции "Комсомольская" Кольцевой линии, сработал аварийный тормоз, механизм резко остановился. В результате 10 человек получили травмы, у одной из пострадавших - перелом позвоночника, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. В качестве возможной причины аварии называют нарушения при ремонте эскалатора.