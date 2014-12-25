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Мэр Москвы

25 декабря 2014, 14:22

Платный въезд в Москву не нужен, но тема имеет право на обсуждение - мэр

мэр Москвы транспорт трафик Сергей Собянин платный въезд

Платного въезда в центр столицы не будет - Собянин

Столичные власти не принимали решений о платном въезде в Москву, однако эта тема имеет право на обсуждение, заявил Сергей Собянин в интервью "России 24", "России-1" и "Москве 24".

Мэр Москвы отметил, что существует радикальный способ решения транспортных проблем, например, введение платного въезда в некоторые зоны города, но Москва не идет по этому пути.

"Я считаю, что город пока не готов к таким решениям. Мы идем поступательно, развивая общественный транспорт, наводя порядок с парковочным пространством. Но тем не менее такая тема есть, она обсуждается", – сказал он.

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По его словам, Общественная палат должна обсуждать активно включаться в работу и обсуждать подобные вопросы с жителям. Собянин подчеркнул, что основные решения для улучшения дорожной ситуации – это развитие общественного транспорта.

Ранее заммэра по транспорту Максим Ликсутов заявил, что Москва не нуждается в том, чтобы вводить платный въезд в город. Он подчеркнул, что власти города категорически против введения подобной меры. "Нам платный въезд не нужен. Категорически нет. Мы против ограничительных мер", – сказал он.

Сюжет: Мэр о Москве

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