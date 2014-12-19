На ВДНХ представили механизмы с церемонии открытия Сочи-2014

"Вечер": На ВДНХ открылась выставка в честь Олимпиады в Сочи

На ВДНХ открылась выставка "Механика чуда". Здесь представлены механизмы и конструкции, созданные для церемонии открытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи, сообщил на открытии выставки Сергей Собянин.

"Когда происходить чудесам, как не перед Новым годом? В Москве чудеса происходят регулярно, был открыт самый большой каток в мире, самая большая елочная игрушка. Начался фестиваль "Путешествие в Рождество". Сейчас мы открываем очередное чудо - чудо механики церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи. Здесь можно ознакомиться с изобретениями и технологиями, потрогать их", - отметил мэр Москвы.

Думаю, что главным подарком москвичам в этом году стало возрождение ВДНХ. А главным сюрпризом к Новому году предлагаю считать выставку "Механика чуда", которая открылась сегодня в павильоне "Космос", - отметил мэр Москвы.

Отметим, что выставка "Механика чуда" посвящена церемониям открытия и закрытия Олимпийских игр в Сочи. Здесь во всех подробностях представлены механизмы и конструкции, созданные для церемонии открытия XXII зимних Олимпийских игр. Всего представлено около 400 экспо­натов. Для выставки отобрали такие знаковые декорации олимпийского шоу, как тройка, олимпийские кольца, острова, тракторы, созвездия атлетов и модель солнечной системы.

Сама выставка представляет собой коммуникационно-интерактивную модель. Все предметы дополнены поясняющими текстами, видео и проекциями. Кроме того, гости выставки смогут примерить на себя роль манипулятора 20-тиметровой декорации или актера массовки.

Также в павильоне "Космос" установлен макет стадиона "Фишт" размером 6х4х2 м. На пол стадиона дается проекция церемонии открытия: вращающаяся планета Земля, карусель, море, карты Санкт-Петербурга и Петропавловской крепости. Загля­нуть внутрь макета можно со специального подиума.

Напомним, что на ВДНХ открыт крупнейший искусственный каток в мире. Его общая площадь составляет почти 57 300 квадратных метров, а площадь ледового покрытия - более 20 500 квадратных метров. Посетители могут свободно скользить между фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок". На территории новой площадки есть аллея влюбленных, детская зона, профессиональная хоккейная коробка и большое ледовое пространство.

Каток уже в первый день работы пользовался небывалой популярностью у москвичей. Примерить коньки пришли 150 тысяч человек, что в несколько раз превосходит пропускную способность катка. На катке единовременно могут находиться около 4,5 тысячи человек, при большом количестве желающих эту цифру увеличивают до 5 тысяч.