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Культура

26 ноября 2013, 11:40

Москвичей научат создавать fashion-фильмы

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Фото: М24

6 декабря в Московской школе кино британские эксперты проведут открытую лекцию о создании fashion-фильмов. Fashion-фильмы уже давно стали самостоятельным жанром, требующим определенных навыков. Многие дизайнеры на международных неделях моды сегодня выбирают фильмы как альтернативу подиумным показам.

Лекцию прочитают известные британские эксперты - Кэтрин Фергюсон, Грейс Ладойя, Мари Шуллер и Алекс Терви. У каждого из них есть чему поучиться. Так, режиссер и продюсер Грейс Ладойя создает видео-проекты для Nike и продюсирует фильмы авангардного лондонского бренда Cassette Playa; режиссер и куратор Кэтрин Фергюсон подготовила фильмы для Richard Nicoll, Charlie Le Mindu, Katie Eary, а также для Lady Gaga и Domino Records; видео-художник и режиссер Мари Шуллер снимает картины в абстрактном стиле на гране провокации; режиссер и художник Алекс Терви занимается съемками музыкальных клипов, рекламы, fashion-фильмы и создает арт-инсталляции.

Отметим, мероприятие пройдет в рамках Fashion Film Workshop, во время которого российские дизайнеры соберут свои съемочные команды, чтобы в течение пяти дней снять 12 fashion-фильмов.

Где: на площадке Московской школы кино

Когда: 6 декабря

Вход: свободный, но необходимо зарегистрироваться.

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