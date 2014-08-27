Книжную Москву в миниатюре представят в парке "Кузьминки"

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В рамках празднования Дня города, 6 сентября, в парке "Кузьминки" пройдет фестиваль "В гостях у книги. Книжный городок". Организуют его сотрудники библиотек Юго-Восточного округа.

Для маленьких посетителей и их родителей откроют Сказочный книжный городок. Его гости смогут погулять по площади фантазеров, бульвару карапузов, переулку приключений и улице книжных чудес.

Праздник начнется на площади фантазеров театрализованным представлением "Лесная школа" от театра для всей семьи "Семицветик". Самых маленьких ждет костюмированная "Репка", а ребят постарше – конкурс знатоков "Московские прогулки" и литературные вопросы.

Для активных устроят квест, подвижные игры и встречу с путешествующими по миру изданиями. В этот день запланированы интерактивные программы от книжных издательств, знакомство с авторами и автограф-сессии.

На площадке всезнаек пройдут конкурсы и викторины, а в "Мэрии книжного городка" можно узнать о том, какие библиотеки работают в ЮВАО, и записаться в них.

"Бесплатные творческие мастерские открыты для всех желающих. Мастера помогут гостям освоить новые ремесла, порадовать родных рукодельными подарками на мастер-классах: "Книги своими руками", "Букеты из конфет", "Поделки из соленого теста", "Фетровая пальчиковая игрушка", "Русская тряпичная кукла", "Книжная закладка", оригами "Чудо из листка бумаги", - сообщили в столичном департаменте культуры.

На празднике выступят музыканты из группы "Неудержимые". В костюмах супергероев они будут исполнять песни из мультфильмов. В 13.00 в Сказочном городке прозвучит Гимн России.

В финале фестиваля гостей парка ждет флешмоб "Отпусти мечту в небо!", участники которого запустят к облакам сотни воздушных шаров, привязав к ним записки с самыми сокровенными желаниями.

Фестиваль пройдет с 12.00 до 18.00. Вход бесплатный.