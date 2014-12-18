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Литература

18 декабря 2014, 18:15

Книга Федора Конюхова "Мои путешествия" поступила в продажу

литература путешествия издательства путешественники

Федор Конюхов. Фото: пресс-служба издательства "Манн, Иванов и Фербер"

Книга знаменитого путешественника, яхтсмена, альпиниста и полярника Федора Конюхова "Мои путешествия" поступила в продажу в книжных магазинах Москвы. В ней автор описывает свои приключения в период с 1981 по 1994 год. В то время Конюхов побывал в горах Чукотки и на Эвересте.

Также на страницах книги вы найдете описание одиночного похода Конюхова на Северный полюс и его первых кругосветных плаваниях на яхтах.

"В свои путешествия Федор Конюхов всегда берет тетрадь, ручку для дневниковых записей и карандаш, чтобы рисовать картины. Подробные записи содержат историю его путешествий и мыслей. Часто они напоминают захватывающий роман", - отметили в издательстве "Манн, Иванов и Фербер".

Конюхов неоднократно рисковал жизнью. В горах Матачингая он сорвался в пропасть, на Северном полюсе провалился в полынью, во время кругосветных плаваний пережил сильные штормы и встречу с пиратами.

Однако опасности не пугают Конюхова, он уже составил график путешествий на ближайшие десять лет.

Кстати, на счету у Федора Конюхова более 50 экспедиций. Он первым достиг всех пяти полюсов: Северного, Южного, Полюса относительной недоступности в Северном Ледовитом океане, полюса высоты (Эверест) и полюса яхтсменов (мыс Горн). Конюхов 15 раз пересекал Атлантику. В 2014 году установил очередной мировой рекорд: в одиночку пересек на весельной лодке Тихий океан за 159 суток 14 часов 45 минут. Имя путешественника занесено в энциклопедию "Хроника человечества".

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