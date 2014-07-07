Молодые читатели библиотеки Достоевского выбирают Набокова и Ремарка

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Читатели библиотеки имени Достоевского в возрасте от 14 до 24 лет выбирают в основном художественную литературу, сообщили в пресс-службе библиотеки.

При этом наибольшей популярностью пользуется зарубежная литература (около 65% всех взятых на дом художественных книг). Так, школьники часто спрашивают "Фауста" Гете, трагедии Шекспира, произведения Гюго и Мериме, исландские саги - то, что учителя рекомендуют им для внеклассного чтения. Студенты, в свою очередь, "штудируют" Гомера, Эразма Ротердамского, Бокаччо и Лопе де Вега.

Молодые читатели разных возрастных категорий часто берут произведения Ремарка, Маркеса, Гессе, Сартра, Коупленда, Керуака, Коэльо, Камю, Кундеры, Макса Фрая, Кафки, Оруэла, Брауна, Мураками, Фаулза, Рэнд.

Отмечается, что большой интерес у молодежи вызывает творчество Владимира Набокова.

"Недавно был один случай, когда молодой человек попросил у нас книгу, которую ему рекомендовал его друг, но он забыл автора и название. Книга, по его словам, была о том, как один человек в тюрьме был приговорен к смерти, но не знал ее точной даты, а когда узнал, то очень расстроился. С трудом мы выяснили, что речь идет о романе Набокова "Приглашение на казнь", после чего еще несколько присутствующих при этом разговоре молодых людей также захотели срочно прочитать эту книгу", - рассказали в библиотеке.

Из русской классики чаще всего спрашивают Достоевского, а студенты творческих вузов предпочитают пьесы Островского, Чехова и Сухово-Кобылина. Что касается российских писателей XX века, то здесь наиболее популярными являются Пелевин, Ерофеев, Довлатов, Платонов и Булгаков.

Однако в процентном соотношении интерес к русской художественной литературе у молодых читателей значительно ниже, чем к зарубежной: зарубежная литература составляет 65%, русская классическая литература – 14% и современная российская литература – 21% от читательской аудитории.

Большим спросом у молодых читателей пользуется общественно-политическая литература: книги философского содержания, книги по психологии, этике, эстетике и религиоведению (31% от всех выданных книг).

"Многие современные школьники смело берутся, например, за изучение дзэн-буддизма, произведений Платона, Канта, Фрейда, Ницше и Бердяева. Студенты также спрашивают "Опыты" Монтеня, "Философию искусства" Тэна, труды Спинозы, Цицерона, трактаты Плотина, современные учебники по психологии, политологии, политтехнологиям и рекламе, философии", - говорится в сообщении.

Анализ читательских формуляров показал, что из 100 наиболее активных читателей в возрасте от 14 до 24 лет 75% составляют девушки, при этом 65% всех читателей являются студентами вузов, 20% - школьниками, 10% - это работающая молодежь, уже получившая высшее образование, и 5% - работающие молодые люди со средним образованием.