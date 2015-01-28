Правительство России опубликовало антикризисный план

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Правительство России планирует ежегодно сокращать расходы бюджета на 5% в течение трех лет - с 2016 года, соответствующий проект закона был опубликован на сайте кабмина.

Согласно "антикризисному плану", в 2015 году расходы снизятся на 10% (в этом году запланировано потратить 15,5 триллиона рублей, с учетом нововведения расходы уменьшаться до 14 триллионов). В первую очередь исключат неэффективные траты, притом правительство планирует полностью обеспечить социальные сферу.

Также не будут уменьшаться расходы на сельское хозяйство, оборону и исполнение международных обязательств России.

Инвестиционные ресурсы сконцентрируют на завершении уже начатых проектов, а реализацию новых отложат. В документе отмечается, что будут сокращены расходы на функционирование органов власти, в том числе и за счет уменьшения расходов "на оплату услуг повышенной комфортности".

Добавим, что правительство предлагает установить льготную ставку НДС для пригородных электричек на 2015 - 2016 годы в размере 10% (сейчас – 18%). Аналогичное предложение появилось и по внутренним авиаперевозкам, где налог также составляет 18%. При этом сами пригородные перевозки сейчас освобождены от НДС, однако пассажирские компании платят налог с продаж.

Налоговую льготу введут и для малого бизнеса, работающего по "упрощенке" - сборы снизят с 6% до 1%. Также в правительстве предлагают на два года отказаться от обязательного страхования опасных объектов (кроме тех, кто занимается уничтожением химоружия и производит спецхимию).

Кабмин планирует поддержать льготников и заемщиков, оказавшихся "в сложной жизненной ситуации" - проект правительства предусматривает выделение 16 миллиардов рублей на компенсацию роста расходов на лекарства первым и программу помощи вторым.