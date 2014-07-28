В понедельник в столице ожидается жаркая погода - до 30 градусов

Фото: M24.ru

Новая неделя порадует москвичей жаркой погодой. Уже в понедельник, 28 июля, днем синоптики обещают, что температура поднимется до 30 градусов, передает телеканал "Москва 24".

В городе ожидается также солнечная погода благодаря обширному антициклону, который не покинет столицу всю неделю. Сегодня будет слабый юго-западный ветер с максимальными порывами до 4 метров в секунду. Атмосферное давление - чуть повышенное и составит 751 миллиметр ртутного столба.

Отмечается, что в течение недели жара в Москве будет усиливаться. К выходным в мегаполисе столбики термометров могут подняться до 35 градусов.