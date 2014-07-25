В пятницу в столице будет жарко и без осадков

В пятницу в столице ожидается сухая и жаркая погода

Жарко и без осадков будет в пятницу в Москве. Воздух в мегаполисе прогреется до 27 градусов, передает телеканал "Москва 24".

Давление в городе прогнозируется чуть выше нормы на уровне 750 миллиметров ртутного столба. Ветер будет слабым - северо-западным со скоростью 3-6 метров в секунду. Также возможны небольшие облака на небе.

По словам синоптиков, погода в столице соответствует климатической норме. А вот в начале следующей недели жара усилится до 33 градусов, что выше обычных показателей.