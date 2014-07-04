В пятницу в Москве будет до 24 градусов и вероятны небольшие дожди

В пятницу в столице потеплеет до +24 градусов

В пятницу, 4 июля, синоптики обещают умеренно-теплую погоду в столице. Отмечается, что она будет неустойчивой, так что местами в городе пройдут кратковременные летние дожди. Максимальная температура в мегаполисе сегодня - это 24 градуса, передает телеканал "Москва 24".

Как сообщается, ветер по-прежнему будет дуть с запада со скоростью до 8 метров в секунду. А атмосферное давление - без существенных изменений. Оно будет на уровне 749 миллиметров ртутного столба.

В предстоящие выходные метеорологи обещают смену антициклонов с сопровождением атмосферного фронта. Это означает, что не исключены дожди, но дневная температура повысится до 27 градусов.