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Культура

21 января 2015, 16:37

Культура Древнего Рима онлайн: лекция "Империя Цезаря и Августа"

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Фото: ТАСС/Узаков Сергей

В течение января в культурном центре "Пунктум" проходит курс лекций, посвященных культуре Древнего Рима. 22 января лектор Никита Гайдуков расскажет об эпохе принципата, начальной эпохе формирования и возникновения Римской империи. Также слушатели узнают: о деревянном и мраморном Риме, о том, какое влияние на историю города оказали Юлий Цезарь и Октавиан Август и всю правду о римском наследии.

Прямая трансляция начнется на этой странице 22 января в 19.30.

  • Когда: 22 января, 19.30
  • Кто: Никита Гайдуков
  • Что: лекция о культуре древних римлян
  • Кому смотреть: интересующимся Античностью
Сюжеты: Лекции на M24.ru: смотрите скоро Трансляции на m24.ru: смотрите скоро

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