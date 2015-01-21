Культура Древнего Рима онлайн: лекция "Империя Цезаря и Августа"

Фото: ТАСС/Узаков Сергей

В течение января в культурном центре "Пунктум" проходит курс лекций, посвященных культуре Древнего Рима. 22 января лектор Никита Гайдуков расскажет об эпохе принципата, начальной эпохе формирования и возникновения Римской империи. Также слушатели узнают: о деревянном и мраморном Риме, о том, какое влияние на историю города оказали Юлий Цезарь и Октавиан Август и всю правду о римском наследии.

Прямая трансляция начнется на этой странице 22 января в 19.30.