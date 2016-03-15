Полный Манеж культуры: как проводить март в компании всех искусств

ВСТРЕЧИ С ЗВЕЗДАМИ

Дата: 25 марта, пятница

Время: 14:00 – 15:00

Звезда: народный артист СССР, актер Василий Лановой

О чем будет речь: 60-летие фильма "Павел Корчагин". Картина была снята в 1956 году, Лановой исполнил в ней главную роль

Место: "Манеж", главная сцена

Дата: 26 марта, суббота

Время: 19:00 – 20:30

Звезда: телеведущий, первый президент Академии российского телевидения Владимир Познер

О чем будет речь: о путешествиях Ильи Ильфа и Евгения Петрова по случаю открытия выставки "Одноэтажная Америка: основано на реальных событиях"

Место: "Манеж", главная сцена



СПЕКТАКЛИ

Дата: 27 марта

Время: 00:00 – 01:30

Что покажут: спектакль "Город" Евгения Гришковца.

О спектакле: Главную роль в "Городе" исполняет Вадим Колганов. По сюжету его герой хочет уехать в другое место, но потом понимает, что попросту пытается убежать от себя. В работе также принимают участие Иосиф Райхельгауз, Василий Бочкарев и другие.

Зона форума: Главная сцена.

Дата: 27 марта

Время: 20:00 – 21:00

Что покажут: Отрывок из камерного мюзикла Питера Экстрома "Рождество О.Генри".

О спектакле: В этом году спектакль претендует на победу в шести номинациях на "Золотой маске". Зрители увидят образцы настоящей дружбы, любви и преданности.

Зона форума: Театральный.



КОНЦЕРТЫ

Дата: 25 марта

Время: 16:00 – 17:00

На сцене: Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония".

В программе: Увертюра из фильма "Дети капитана Гранта", вальс из фильма "Цирк", романс из фильма "Овод", вальс из фильма "Мой ласковый и нежный зверь" и другое.

Зона форума: Главная сцена.

Дата: 27 марта

Время: 17:30 – 18:30

На сцене: солисты театра "Новая опера" – Георгий Фараджев, Александр Бргданов, Максим Пастер, Александр Захаров.

В программе: Музыка и песни из советских и зарубежных фильмов.

Зона форума: Главная сцена



КИНОПОКАЗЫ

Дата: 26 марта

Время: 18:30 – 20:30

На экране: Премьера сказки "Тайны Снежной королевы".

Спикер: Заслуженная артистка Российской Федерации, режиссер Наталья Бондарчук.

Зона форума: Кинолекторий.

Дата: 27 марта

Время: 13:00 – 15:00

На экране: Ролик полнометражного анимационного 3D-фильма "СУВОРОВЪ", мультфильм "Привередливая мышка", "Даша и людоед", "Белы медведи" и другие картины.

Гости: режиссеры Роза Гиматдинова, Сергей Струсовский и Станислав Соколов.

Зона форума: Кинолекторий.



ЛЕКЦИИ

Дата: 26 марта

Время: 13:00 – 14:00

Спикер: куратор отдела моды лондонского музея Victoria & Albert Соннет Станфилл.

Расскажет о производстве и потреблении моды XX и XXI века, эволюции индустрии моды в послевоенной Италии и многом другом.

Зона форума: Главная сцена.

Дата: 26 марта

Время: 20:15 – 21:00

Спикер: Арт-директор Музея экслибриса и миниатюрной книги, искусствовед Дарья Сурина.

Тема лекции: История русского книжного знака. Слушатели также познакомятся с основной типологией советского экслибриса.

Зона форума: Красный.



ДИСКУССИИ