15 марта 2016, 19:20

Культура

Полный Манеж культуры: как проводить март в компании всех искусств

Фото: m24.ru/Александр Авилов

25 марта в столице стартует Московский культурный форум, который продлится три дня. За этот небольшой срок все желающие смогут посетить мастер-классы, дискуссии, лекции с участием известных деятелей культуры, а также кинопоказы, выставки и другие значимые мероприятия. Все они пройдут в ЦВЗ "Манеж". Подробности – в материале m24.ru.

ВСТРЕЧИ С ЗВЕЗДАМИ

  • Дата: 25 марта, пятница
  • Время: 14:00 – 15:00
  • Звезда: народный артист СССР, актер Василий Лановой
  • О чем будет речь: 60-летие фильма "Павел Корчагин". Картина была снята в 1956 году, Лановой исполнил в ней главную роль
  • Место: "Манеж", главная сцена

  • Дата: 26 марта, суббота
  • Время: 19:00 – 20:30
  • Звезда: телеведущий, первый президент Академии российского телевидения Владимир Познер
  • О чем будет речь: о путешествиях Ильи Ильфа и Евгения Петрова по случаю открытия выставки "Одноэтажная Америка: основано на реальных событиях"
  • Место: "Манеж", главная сцена

СПЕКТАКЛИ

  • Дата: 27 марта
  • Время: 00:00 – 01:30
  • Что покажут: спектакль "Город" Евгения Гришковца.
  • О спектакле: Главную роль в "Городе" исполняет Вадим Колганов. По сюжету его герой хочет уехать в другое место, но потом понимает, что попросту пытается убежать от себя. В работе также принимают участие Иосиф Райхельгауз, Василий Бочкарев и другие.
  • Зона форума: Главная сцена.

  • Дата: 27 марта
  • Время: 20:00 – 21:00
  • Что покажут: Отрывок из камерного мюзикла Питера Экстрома "Рождество О.Генри".
  • О спектакле: В этом году спектакль претендует на победу в шести номинациях на "Золотой маске". Зрители увидят образцы настоящей дружбы, любви и преданности.
  • Зона форума: Театральный.

КОНЦЕРТЫ

  • Дата: 25 марта
  • Время: 16:00 – 17:00
  • На сцене: Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония".
  • В программе: Увертюра из фильма "Дети капитана Гранта", вальс из фильма "Цирк", романс из фильма "Овод", вальс из фильма "Мой ласковый и нежный зверь" и другое.
  • Зона форума: Главная сцена.

  • Дата: 27 марта
  • Время: 17:30 – 18:30
  • На сцене: солисты театра "Новая опера" – Георгий Фараджев, Александр Бргданов, Максим Пастер, Александр Захаров.
  • В программе: Музыка и песни из советских и зарубежных фильмов.
  • Зона форума: Главная сцена

КИНОПОКАЗЫ

  • Дата: 26 марта
  • Время: 18:30 – 20:30
  • На экране: Премьера сказки "Тайны Снежной королевы".
  • Спикер: Заслуженная артистка Российской Федерации, режиссер Наталья Бондарчук.
  • Зона форума: Кинолекторий.

  • Дата: 27 марта
  • Время: 13:00 – 15:00
  • На экране: Ролик полнометражного анимационного 3D-фильма "СУВОРОВЪ", мультфильм "Привередливая мышка", "Даша и людоед", "Белы медведи" и другие картины.
  • Гости: режиссеры Роза Гиматдинова, Сергей Струсовский и Станислав Соколов.
  • Зона форума: Кинолекторий.

ЛЕКЦИИ

  • Дата: 26 марта
  • Время: 13:00 – 14:00
  • Спикер: куратор отдела моды лондонского музея Victoria & Albert Соннет Станфилл.
  • Расскажет о производстве и потреблении моды XX и XXI века, эволюции индустрии моды в послевоенной Италии и многом другом.
  • Зона форума: Главная сцена.

  • Дата: 26 марта
  • Время: 20:15 – 21:00
  • Спикер: Арт-директор Музея экслибриса и миниатюрной книги, искусствовед Дарья Сурина.
  • Тема лекции: История русского книжного знака. Слушатели также познакомятся с основной типологией советского экслибриса.
  • Зона форума: Красный.

ДИСКУССИИ

  • Дата: 25 марта
  • Время: 12:30 – 13:30
  • Модератор: директор Театра на Таганке Ирина Апексимова.
  • Тема: "Пути развития театра в современном обществе: открытие новых имен в драматургии, приглашение к сотрудничеству молодых и ярких режиссеров, формирование новой целевой аудитории".
  • Зона форума: Театральный.

  • Дата: 26 марта
  • Время: 20:00 – 21:30
  • Спикеры: драматург, актер, режиссер Экспериментального театрального центра новой драмы "Практика" Иван Вырыпаев, преподаватель Школы-студии МХАТ Дмитрий Брусникин и другие.
  • Тема: "Проблемы реализации современной драматургии в театре".
  • Зона форума: Театральный.

Подробная программа опубликована здесь

Сетевое издание m24.ru регулярно показывает лекции, спектакли, концерты и другие культурные мероприятия столицы. В прямом эфире и в записи их можно посмотреть на страницах проектов Мослекторий и Москва онлайн. В ожидании начала форума смотрите:


лекции спектакли дискуссии Владимир Познер Московский культурный форум фестивали и праздники Василий Лановой

Главное

