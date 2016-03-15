Полный Манеж культуры: как проводить март в компании всех искусств

|ВСТРЕЧИ С ЗВЕЗДАМИ
- Дата: 25 марта, пятница
- Время: 14:00 – 15:00
- Звезда: народный артист СССР, актер Василий Лановой
- О чем будет речь: 60-летие фильма "Павел Корчагин". Картина была снята в 1956 году, Лановой исполнил в ней главную роль
- Место: "Манеж", главная сцена
- Дата: 26 марта, суббота
- Время: 19:00 – 20:30
- Звезда: телеведущий, первый президент Академии российского телевидения Владимир Познер
- О чем будет речь: о путешествиях Ильи Ильфа и Евгения Петрова по случаю открытия выставки "Одноэтажная Америка: основано на реальных событиях"
- Место: "Манеж", главная сцена
|СПЕКТАКЛИ
- Дата: 27 марта
- Время: 00:00 – 01:30
- Что покажут: спектакль "Город" Евгения Гришковца.
- О спектакле: Главную роль в "Городе" исполняет Вадим Колганов. По сюжету его герой хочет уехать в другое место, но потом понимает, что попросту пытается убежать от себя. В работе также принимают участие Иосиф Райхельгауз, Василий Бочкарев и другие.
- Зона форума: Главная сцена.
- Дата: 27 марта
- Время: 20:00 – 21:00
- Что покажут: Отрывок из камерного мюзикла Питера Экстрома "Рождество О.Генри".
- О спектакле: В этом году спектакль претендует на победу в шести номинациях на "Золотой маске". Зрители увидят образцы настоящей дружбы, любви и преданности.
- Зона форума: Театральный.
|КОНЦЕРТЫ
- Дата: 25 марта
- Время: 16:00 – 17:00
- На сцене: Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония".
- В программе: Увертюра из фильма "Дети капитана Гранта", вальс из фильма "Цирк", романс из фильма "Овод", вальс из фильма "Мой ласковый и нежный зверь" и другое.
- Зона форума: Главная сцена.
- Дата: 27 марта
- Время: 17:30 – 18:30
- На сцене: солисты театра "Новая опера" – Георгий Фараджев, Александр Бргданов, Максим Пастер, Александр Захаров.
- В программе: Музыка и песни из советских и зарубежных фильмов.
- Зона форума: Главная сцена
|КИНОПОКАЗЫ
- Дата: 26 марта
- Время: 18:30 – 20:30
- На экране: Премьера сказки "Тайны Снежной королевы".
- Спикер: Заслуженная артистка Российской Федерации, режиссер Наталья Бондарчук.
- Зона форума: Кинолекторий.
- Дата: 27 марта
- Время: 13:00 – 15:00
- На экране: Ролик полнометражного анимационного 3D-фильма "СУВОРОВЪ", мультфильм "Привередливая мышка", "Даша и людоед", "Белы медведи" и другие картины.
- Гости: режиссеры Роза Гиматдинова, Сергей Струсовский и Станислав Соколов.
- Зона форума: Кинолекторий.
|ЛЕКЦИИ
- Дата: 26 марта
- Время: 13:00 – 14:00
- Спикер: куратор отдела моды лондонского музея Victoria & Albert Соннет Станфилл.
- Расскажет о производстве и потреблении моды XX и XXI века, эволюции индустрии моды в послевоенной Италии и многом другом.
- Зона форума: Главная сцена.
- Дата: 26 марта
- Время: 20:15 – 21:00
- Спикер: Арт-директор Музея экслибриса и миниатюрной книги, искусствовед Дарья Сурина.
- Тема лекции: История русского книжного знака. Слушатели также познакомятся с основной типологией советского экслибриса.
- Зона форума: Красный.
|ДИСКУССИИ
- Дата: 25 марта
- Время: 12:30 – 13:30
- Модератор: директор Театра на Таганке Ирина Апексимова.
- Тема: "Пути развития театра в современном обществе: открытие новых имен в драматургии, приглашение к сотрудничеству молодых и ярких режиссеров, формирование новой целевой аудитории".
- Зона форума: Театральный.
- Дата: 26 марта
- Время: 20:00 – 21:30
- Спикеры: драматург, актер, режиссер Экспериментального театрального центра новой драмы "Практика" Иван Вырыпаев, преподаватель Школы-студии МХАТ Дмитрий Брусникин и другие.
- Тема: "Проблемы реализации современной драматургии в театре".
- Зона форума: Театральный.