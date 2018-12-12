Топ-10 ресторанов для большой компании

От гастрономических экспериментов до демократичных хинкали – гид по местам для дружеских встреч во время праздничных каникул.

Simple Wine & Bar

Фото: Simple Wine & Bar

В этом баре цены на вино – одни из лучших в Москве, и идти сюда стоит именно за этим. Если хочется игристого, можно заказать и французское из Шампани, и креман из Луары – он попроще, но пьется также споро. Стоить здесь они все равно будут дешевле, чем где-либо – бар и винотеку при нем открыла крупная виноторговая компания, так что на стол бутылки попадают по почти магазинным ценам.

Кухня более авангардная, чем обычно – в чести игра с текстурами и жидкий азот. Так, в салате с маринованным тунцом вам попадется сфера из пармезана, а в пасте "Карбонара" – земля из бекона: все-таки автор меню – аргентинец Адриан Кетглас, который одним из первых привез молекулярную кухню в Россию. При этом в недоумении еда не оставляет, да и отлично комбинируется с вином. Закуски (фирменный тартар, карпаччо из говядины или тако с тунцом в тайском стиле) стоят в районе 500-700 рублей, горячее (лопатка барашка или сибас тандури) станет в 890-1400, а приличное игристое обойдется около 1500 за бутылку.

По выходным до двух часов ночи играет диджей, а для компании в 12-13 человек есть отдельная комната.

Неглинная, 8/10

"Фаренгейт"

Фото: Фаренгейт

Отличная кухня, одна из лучших среди ресторанов Андрея Деллоса. Меню короткое, но все в точку, хоть каждый день ходи. Обязательно попробуйте шаверму с рваной уткой и авторский медовик – совсем не как у бабушки, но не менее вкусно. Цены средние: закуски стартуют от 330 рублей, шефу отлично удаются лепешки с сыром, креветки с манго или хумус с овощами. Горячее держится в стандартных рамках 700-1450 рублей – за них вам принесут перепелку со сливой на гриле или даже лобстер-бургер. Вкупе с великолепной, иначе не скажешь, барной картой, получается беспроигрышный вариант для вечерней вылазки в компании коллег, друзей, родных или любых других единомышленников.

В "Фаренгейте" часто проходят гастроли западных шеф-поваров или барменов – отличная возможность попробовать что-то новое. Только учтите, что свет в этом ресторане сильно приглушен, так что красивые фото получаются не с первого раза.

Тверской бульвар, 26, строение 2

Twins Garden

Фото: Twins Garden

Высокая кухня в лучшей версии: крутые шефы братья Березуцкие, дорогой, но не напыщенный интерьер, лучшие французские вина и еда высокого европейского уровня. Блюда, которые готовят на одной из самых передовых кухонь Москвы, при этом стоят вполне по-божески: закуски 500-700 рублей, горячее – 800-1300. Берите в стол практически любую позицию из раздела "Овощи и сыры" – не промахнетесь, особенно хороши перцы падрон. Отличную партию им составит сом в бересте или ребра молодого козленка. Десерты – наименее впечатляющая часть, лучше заказать ассорти сыров собственного приготовления.

Большую часть продуктов для ресторана поставляет собственная ферма под Медынью, о ней в интерьере напоминает кинетическая инсталляция. Отдельный зал рассчитан всего на восемь человек, но большие компании легко размещаются на втором этаже. Отдельный плюс – через стеклянную крышу открывается отличная панорама.

Страстной бульвар, 8А

Molon Lave

Фото: Molon Lave

Одно из самых душевных мест в нашем обзоре – добротный греческий ресторан, по смыслу близкий родственник любимых у нас грузинских. Та же радушная атмосфера и схожая еда: много овощей, мясо на гриле, сыр, зелень и выпечка – сытно, смачно и понятно людям любой формации. В карте предостаточно греческих вин для знакомства с регионом. Интерьер в сине-белых тонах с канатами напоминает о морском отдыхе. Для полной аутентичности персонал наполовину собран из греков.

В меню берите курс на закуски – ими надо заставить весь стол, как и положено на юге. Безоговорочные хиты: котлеты из цукини, спанакопита (пирожки со шпинатом), сыр халуми на гриле или буюрди – запеченный в духовке, обязательный греческий салат. Прибавьте к ним мясной кебаб или запеканку "Мусака" и бронебойные десерты – из-за стола можно выкатываться. Закуски обойдутся в 290-500 рублей, разброс для горячего – от 570 до 1480, самое дорогое – ассорти морских гадов за 2350 рублей.

По пятницам ресторан гудит и пляшет: греки включают национальную музыку, танцуют сиртаки, бьют тарелки и всячески проявляют свое жизнелюбие. Для праздника есть отдельный зал человек на сорок, где регулярно устраивают семейные торжества.

Большая Грузинская, 39

15 Kitchen + Bar

Место для тех, кто любит эксперименты. Шефов здесь ротируют каждые несколько месяцев и привозят их, как правило, из заморских ресторанов от Скандинавии до Латинской Америки. За новым меню, а также за бесшабашной атмосферой по выходным и удалыми барменами сюда и стоит идти. Цены средние и, как правило, не выходят за пределы 1000-1500 рублей за горячее, если только новый шеф-повар не удумает использовать какой-то драгоценный ингредиент. На ближайшие пару месяцев в "пятнашке" заправляет аргентинец Пабло Лагранж. Так что, во-первых, блюда на гриле, в том числе много мяса, а во-вторых южноамериканские мотивы – Пабло готовит здесь авторскую версию севиче.

По выходным за пульт встает диджей, и веселье длится почти до утра.

Пожарский переулок, 15

Bolognetta

Здесь пекут одну из лучших пицц в Москве. Bolognetta – классическая итальянская траттория, даром, что расположена в торговом центре, это ничуть не умаляет ее достоинств. Повара сами делают сыр и колбасы, готовят прекрасное мороженое и десерты. Гвоздь программы – классическая пицца на тонком тесте. Она настолько хороша, что только ею можно было бы заполнить праздничный стол. Хотя, конечно, найдется и паста, как свежая домашняя, например, тортелли с рикоттой и шпинатом, так и сухая фабричная, вроде классических спагетти "качо э пепе" (с сыром и перцем) или с ракушками вонголе. Открытая кухня позволяет подсмотреть, из чего складывается безупречный вкус итальянской еды. Вина здесь довольно дороги, а вот еда для такого качества стоит совсем немного: классическая пицца "Маргарита" – 480, шедевральная "Четыре сыра" – 790 рублей. Домашняя паста обойдется в среднем 700-900 рублей за порцию.

Берите на вооружение для семейного выхода, особенно с учетом отдельного детского меню с классическими котлетами и мини-пиццей. Для больших празднеств есть отдельный зал на 40-45 человек.

площадь Киевского Вокзала, 2, ТЦ "Европейский", 3 этаж

Insight

Фото: Insight

Создатели проекта в "Сити" лаконично назвали его рестораном деликатесов. В меню и правда сплошь паназиатские роскошества вроде специально привезенного тунца акаме, голубой креветки тенси и японской говядины вагю. Из вагю здесь, кстати, не только тартары и татаки делают, но даже бургеры, да и морепродукты рядовыми не назовешь. Особенно хорош раздел с суши и сашими, куда вписали редкие ингредиенты: рыба фугу, дикий японский лосось, красный глубоководный окунь. В основном меню обратите внимание на запеченную щеку тунца торо, штука жирная во всех смыслах – без малого 7000 рублей за порцию на двоих. Остальные цены почти не опускаются ниже отметки в 1000 рублей за блюдо, разве что очень приличная лапша и вок с рисом или овощами обойдется немного дешевле.

Пожалуй, самый современный ресторан-клуб Москвы, Insight нашпигован мультимедиа-оборудованием, часть оформления – движущиеся проекции на стенах. Отличное место, если у вас бизнес-слет или нужно показать иностранным гостям, что в Москве так тоже могут. Для пущей убедительности снимите отдельный пентхаус с головокружительным видом на Москву.

"Москва-Сити", башня "Око", 84 этаж

Cutfish

Отличное суши-бистро, где все просто, свежо и даже зелено – как минимум, в трети блюд есть авокадо. Свежая рыба, правильно сваренный рис, обилие овощей и зелени превращает Cutfish в идеальное место для девичника или для фанатов современной паназиатской кухни. Безоговорочные хиты: поке с острым тунцом альбакор или желтохвостом, авокадо-ролл с крабом, брокколи с кремом из васаби, салат из водорослей с яблоком, баклажан на гриле, креветки с имбирем и зеленые десерты – слоеный матча-торт и матча-тирамису.

Cutfish на Патриках полюбился уже многим, а с осени заработал филиал на Петровке. Новое место сделали больше раза в два, так что компании хоть в 15, хоть в 20 человек есть где разгуляться.

Цены не заоблачные, но чек вероломно подрастает на выходе: еда легкая, порции умеренные, а попробовать хочется все. Набираешь закусок по 500-900 рублей, заказываешь горячее – еще около 1000-1200 за блюдо, и под занавес набегает уже сумма не бистро, а хорошего ресторана. Правда, каждый рубль потрачен в удовольствие – как будто эти же суши и поке уплетаешь в Нью-Йорке под сплетни с подругами, как героиня легендарного Sex and the City.

Петровка, 12

"Есть хинкали, пить вино"

Демократичное, почти народное кафе. План здесь очевидный: хинкали в стол! В меню около шести разновидностей: с говядиной, свининой, бараниной или со смешанной начинкой, есть и вегетарианские с тыквой или сыром, и десертные с вишней. При цене 60-70 рублей за штуку можно не следить за количеством, разве что хинкали – не пельмени, рассчитывайте силы! Лепят их прямо на глазах у гостей, а вся атмосфера только способствует долгим разговорам за вином. Кроме заглавного блюда, в меню найдутся и другие классические закуски: сациви, пхали, аджапсандал, грузинские сыры или овощной салат.

Прекрасно подойдет, если хотите отдохнуть от огней большого города и согреться в компании друзей.

Малая Бронная, 4

True Cost

Еда по себестоимости – как вам такое? Новаторский формат появился в Москве почти два года назад, а сейчас работают уже три заведения. Суть в том, что за вход в ресторан вы платите от 150 до 700 рублей, в зависимости от дня и времени визита, для каждого места прописаны отдельные правила. Дальше и меню, и напитки берете по себестоимости.

В каждом из мест – свое меню, но все три пересекаются по части хорошего выбора морепродуктов и большой коктейльной карты. Возьмите на заметку Тверской бульвар, если любите рыбу и морепродукты. Кальмары или лангустины на гриле почти за 100 рублей, ведерко мидий за 300, фаланги краба – 1000 рублей за порцию. А на Льва Толстого отправляйтесь на свиные ребра на гриле рублей за 200-250.

Отличное решение для молодежи: и еды вдоволь, и коктейли рекой.

Льва Толстого, 23, строение 3

Тверской бульвар, 24

Славянская площадь, 2/5

Елена Полякова