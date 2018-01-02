Сериалы, которые вы могли пропустить в 2017 году

Для тех, кто пропустил главные сериалы ушедшего года, редакция портала Москва 24 подготовила список того, что можно посмотреть в новогодние праздники.

Очень странные дела



Действие сериала происходит в американском штате Индиана в 1983 году. История закручена вокруг девочки-телепата, которая сбежала из секретной правительственной лаборатории.

Параллельно с этим в городе пропадает маленький мальчик по имени Уилл. Пока его ищут родители и шериф, друг мальчика Майк затевает собственное расследование, которое в итоге перерастает в битву с потусторонними силами.

Поклонники сериала хвалят его за непередаваемую атмосферу, актерскую игру, работу режиссера и музыку, которая все время держит зрителя в напряжении.

Детство Шелдона



Несмотря на то что спин-офф к "Теории Большого взрыва" снимают те же люди, "Детство Шелдона" очень сильно отличается от оригинального сериала.

В нем нет закадрового смеха и в целом его можно считать гораздо более семейным. Несомненно, он придется по душе всем любителям первоначального ситкома, но оценить его по достоинству смогут и те, кто ни разу не смотрел "Теорию".

Охотник за разумом



"Охотник за разумом" – сериал про ФБР, но здесь нет мощных взрывов, умопомрачительных погонь на дорогих спорткарах и прочего.

Он повествует о двух агентах службы, которые занимаются расследованием серийных убийств. А чтобы поймать их, напарникам самим нужно научиться думать как убийцы.

Так что они колесят по тюрьмам и опрашивают уже пойманных маньяков, чтобы понять их образ мысли.

Режиссером сериала выступил Дэвид Финчер, так что скучать зрителю точно не придется. Среди прошлых работ Финчера – нашумевший сериал "Карточный домик", а также фильмы "Бойцовский клуб", "Игра" и "Девушка с татуировкой дракона".

Рассказ служанки



"Рассказ служанки" – сериал, основанный на одноименном романе Маргарет Этвуд. Он оказался настолько успешным, что завоевал шесть премий "Эмми" в 2017 году.

Действие многосерийной экранизации происходит в вымышленном государстве Республика Галаад, которая находится на территории нынешних США.

Страна все время воюет с соседями, так что самые уважаемые члены общества – высшие чины вооруженных сил. Как и в любой истории про будущее, здесь хватает своих проблем. Самая главная из них – всего одна женщина из ста способна родить ребенка, а все остальные – бесплодные.

Поэтому женщин, способных к деторождению, вычисляют и против воли заключают в специальные охраняемые учреждения, куда постоянно приходят офицеры с одной-единственной целью.

Человек будущего



Это история парня по имени Джош Футтурман, который испытывает серьезные проблемы с самооценкой. Он живет с родителями, у него нет ни девушки, ни даже друзей.

Как и многие люди, он ищет спасения в виртуальном мире. Как раз там цифровое альтер-эго Джоша – известный воин, чьи приказы исполняются беспрекословно и все пытаются ему понравиться.

Стоило Джошу пройти финальный уровень, как к нему тут же явились разработчики игры и заявили, что он – избранный, который должен отправиться в прошлое и спасти мир от страшной напасти.

Казалось бы, о чем еще может мечтать человек, у которого совсем нет личной жизни. Как оказалось, точно не об этом.

Черное зеркало



Четвертый сезон всемирно известного сериала выходит на экраны под Новый год – 29 декабря.

Сериал снят в необычной манере – каждая его серия рассказывает отдельную историю с совершенно новыми персонажами (и актерами). Тем не менее все они представляют собой сатиру на современный мир, в котором жизнь без компьютеров, планшетов и смартфонов попросту невозможна.

И эта сатира жестокая. По-настоящему жестокая. Так что новый сезон смело можно назвать одной из самых ожидаемых премьер этого года.

Табу



Этот сериал – прекрасное подтверждение того, что талантливый человек талантлив во всем.

Актер Том Харди ("Рок-н-рольщик", "Шпион, выйди вон!", "Самый пьяный округ в мире") не просто сыграл главную роль в сериале "Табу", но еще и написал историю, на которой он основан.

Сюжет повествует об искателе приключений по имени Джеймс Кезайя Делейни, который провел 10 лет жизни в Африке и вернулся в родную Англию, чтобы построить крупнейшую торговую империю в истории человечества.

Герою Харди предстоит отомстить за смерть отца, разобраться с запутанным клубком семейных интриг и избавиться от призраков прошлого.

Пока для просмотра доступен только первый сезон. Второй выйдет уже в начале 2018 года.

Двойка



"Двойкой" принято называть 42-ю улицу на Манхэттене. Именно там и разворачивается действие одноименного сериала.

Он повествует о расцвете порноиндустрии в США в 1970-1980-е годы прошлого века. Актер Джеймс Франко играет сразу двух главных героев – братьев-близнецов, один из которых любил азартные игры и постоянно висел в должниках у доброй половины Нью-Йорка.

Сериал понравился широкой публике благодаря качественным диалогам, атмосфере старого города и, разумеется, талантливой игре актеров. Так что в следующем году зрители обязательно увидят новый сезон.

Игра престолов



Летом на экраны вышел седьмой по счету сезон сериала, о котором слышали даже те, кто не смотрит сериалы в принципе.

На этот раз вместо десяти серий, как было в прошлых сезонах, фанаты удостоились только семи. Это связано не только с тем, что съемки каждого сезона становятся все дороже, но и с тем, что для производства новых серий попросту закончился готовый материал: соответствующие книги писателя Джорджа Р. Р. Мартина еще даже не попали на прилавки магазинов.

Ходячие мертвецы



В 2017 году не остались в стороне и все те, кто мечтает рано или поздно проснуться и увидеть за окном горящие автомобили, дымящиеся остовы зданий и, конечно же, толпу кровожадных зомби, рвущих остатки человеческих тел на куски.

А пока этого не случилось, эстетикой зомби-апокалипсиса можно насладиться с помощью восьмого сезона сериала "Ходячие мертвецы", снятого по одноименной серии комиксов.

Фанаты давно ждали этого сезона. В первую очередь потому, что по сюжету люди наконец устали вечно бегать и скрываться, набрались смелости и с оружием в руках выступили против безмозглых мертвецов.