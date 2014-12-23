"Комсомолка" опубликовала версию свидетеля о крушении Boeing

Малайзийский Boeing сбил украинский летчик - СМИ

Корреспонденты газеты "Комсомольская правда" встретились с человеком, работавшим на базе украинских ВВС в день крушения малайзийского пассажирского лайнера рядом с Донецком 17 июля 2014 года.

По информации сотрудника авиабазы, чье имя не называется, Boeing над местом боевых действий сбил украинский истребитель Су-25 по по ошибке.

Boeing 777 "Малайзийских авиалиний" упал вечером 17 июля в Донецкой области. Самолет выполнял рейс по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур и следовал на высоте 10600 метров. На борту находилось 283 пассажиров и 15 членов экипажа. Все они погибли. Российскую границу лайнер должен был пересечь примерно в 17.25 по московскому времени. Официальные итоги расследования причин катастрофы до сих пор не опубликованы.