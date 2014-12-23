Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

ЧП

23 декабря 2014, 02:27

"Комсомолка" опубликовала версию свидетеля о крушении Boeing

крушение Боинг чп авиакатастрофа

Малайзийский Boeing сбил украинский летчик - СМИ

Корреспонденты газеты "Комсомольская правда" встретились с человеком, работавшим на базе украинских ВВС в день крушения малайзийского пассажирского лайнера рядом с Донецком 17 июля 2014 года.

По информации сотрудника авиабазы, чье имя не называется, Boeing над местом боевых действий сбил украинский истребитель Су-25 по по ошибке.

Boeing 777 "Малайзийских авиалиний" упал вечером 17 июля в Донецкой области. Самолет выполнял рейс по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур и следовал на высоте 10600 метров. На борту находилось 283 пассажиров и 15 членов экипажа. Все они погибли. Российскую границу лайнер должен был пересечь примерно в 17.25 по московскому времени. Официальные итоги расследования причин катастрофы до сих пор не опубликованы.

Сюжет: Крушение малайзийского Boeing 777

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать