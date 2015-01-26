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Москва 24

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Происшествия

26 января 2015, 08:57

У москвички похитили деньги и драгоценности почти на 6 млн рублей

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Фото: ТАСС / Сергей Фадеичев

Неизвестные похитили из квартиры 28-летней москвички деньги и ювелирные украшения на сумму более 5 миллионов 850 тысяч рублей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МВД по Москве.

Воры проникли в квартиру, воспользовавшись дверными отмычками. Ограбление произошло в промежутке между 13.00 и 18.00 в воскресенье, 25 января. Преступники унесли с собой 2 миллиона 260 тысяч рублей и украшения стоимостью более 3,5 миллионов рублей.

Потерпевшая обратилась в полицию в тот же день. Правоохранители ведут розыск подозреваемых.

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