У москвички похитили деньги и драгоценности почти на 6 млн рублей

Фото: ТАСС / Сергей Фадеичев

Неизвестные похитили из квартиры 28-летней москвички деньги и ювелирные украшения на сумму более 5 миллионов 850 тысяч рублей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МВД по Москве.

Воры проникли в квартиру, воспользовавшись дверными отмычками. Ограбление произошло в промежутке между 13.00 и 18.00 в воскресенье, 25 января. Преступники унесли с собой 2 миллиона 260 тысяч рублей и украшения стоимостью более 3,5 миллионов рублей.

Потерпевшая обратилась в полицию в тот же день. Правоохранители ведут розыск подозреваемых.