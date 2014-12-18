В ЮЗАО оперативники задержали подозреваемых в хранении "спайсов"

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В ЮЗАО полицейские задержали подозреваемых в хранении "спайсов", сообщает пресс-служба столичного главка МВД России.

В ходе личного досмотра у 24-летней безработной москвички было обнаружено и изъято 5 пакетиков с веществом неизвестного происхождения. Согласно проведенной экспертизе изъятый материал является наркотическим средством - курительной смесью "спайс".





В этот же день оперативники по району Ясенево на Ясногорской улице задержали 19-летнего москвича, у которого было изъято 9 пакетиков со "пайсами".

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье "Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств".

Задержанным грозит лишение свободы сроком до трех лет.