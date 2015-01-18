В столице задержаны двое подозреваемых в изнасиловании и побоях

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Столичные полицейские задержали двоих мужчин по подозрению в изнасиловании и побоях, передает Агентство "Москва".

По данным правоохранителей, инцидент произошел утром 17 января. Двое неизвестных избили 50-летнюю женщину и посадили в ее же машину.

В иномарке подозреваемые изнасиловали потерпевшую, ударили ее ножом в живот, после чего приехали обратно, забрали продукты и аптечку и скрылись.

Поймать предполагаемых насильников удалось в тот же день в вагончике недалеко от станции Сортировочная. Материалы дела переданы в Следственный комитет.