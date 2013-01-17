Задержан вор в законе из клана Деда Хасана

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Cотрудники подмосковного уголовного розыска задержали в городе Домодедово вора в законе.

Выходец из Грузии 1963 года рождения подозревается в преступлении, связанном с оборотом наркотиков, сообщает ГУ МВД по Московской области.

По информации ведомства, в 2010 году задержанный был осужден за приобретение наркотиков в особо крупном размере. Он отбывал срок в Омске. В начале 2013 года суд принял решение о его депортации из России, после чего мужчина сбежал.

Как сообщает агентство "Интерфакс", задержанного зовут Бачука Пачулия, и он прибыл в Москву на похороны убитого накануне Аслана Усояна, известного под прозвищем Дед Хасан.

Как рассказали агентству в правоохранительных органах, Пачулия до своего задержания много лет нелегально проживал в Москве, где контролировал несколько "бригад" борсеточников, и входил в клан Деда Хасана.

Ранее "Интерфаксу" сообщали в спецслужбах, что задержание Пачулия не связано с расследованием убийства Аслана Усояна.